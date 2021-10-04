Назвал Злату курицей: участник Холостячки объяснил свое поведение на шоу

Андрей Задворный из "Холостячки-2" объяснил, почему назвал Злату Огневич курицей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii
В прошедшем выпуске шоу "Холостячка" у Злата Огневич было несколько свиданий с участниками. Одним из счастливчиков стал Андрей Задворный. Их рандеву можно было бы назвать идеальным, если бы не пару моментов, которые не понравились Злате.
Но Андрей не привык носить маски и притворяться. Кстати, не пропустите яркое шоу "Маска", которое совсем скоро стартует на телеканале "Украина".
Что произошло?
Свидание Златы и Андрея состояло из двух частей – катания на мотоцикле и пикника. Во время первой половины рандеву пара училась кататься на мотоцикле вместе с инструктором.
В определенный момент Злата в шутку начала капризничать, а Андрей такие причуды Холостячки назвал "поведением, как у курицы" – это тоже было неудачной шуткой.
Задворный объяснил, что девушек, которые начинают "выпендриваться" и капризничать он как раз и называет "курицами", но то, что Злата притворяется, он понял сразу.
Тем не менее, это задело Холостячку, а позже Андрею пришлось объяснить свои слова в Instagram-посте.
Что ответил Андрей?
По словам Андрея, он предпочитает не притворяться перед девушками и быть самим собой, чтобы потом они не разочаровывались.
Если вы думаете что в этом проекте выбирает только Злата, вы ошибаетесь, я тоже решаю, подходит мне эта девушка или нет, я тоже тестирую ее, делая определенные "вбросы" и смотря на ее реакцию. Я не хочу и не буду строить отношения с "курицей", – пишет Задворный.
Как говорит Андрей, он не привык выдавать себя за того, кем не является на самом деле.
Я не принц на белом коне и не пытаюсь корчить его из себя. Я простой парень, из маленького городка на Кировоградщине, за словом в карман не лезу, умею любить, дружить, ценить, моя душа на распашку, если кому-то не нравится – проходи мимо, – написал участник "Холостячки".
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- Злата Огневич выгнала одного из участников "Холостячки" в самом начале третьего выпуска.
- "Холостячка-2": пять участников второго сезона, которые очень похожи на героев первого. Сразу несколько претендентов на сердце Златы оказались похожими на участников прошлого сезона.