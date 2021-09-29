Не для Playboy. Ми зібрали 10 звичайних фото MARUV, де вона не в латексі і одягнена

10 образів MARUV в звичайному житті / Фото: instagram.com/maruvofficial
Ми часто бачимо MARUV, яка недавно випустила новий трек, в різноманітних сексуальних вбраннях. Вони є частиною її сценічного іміджу. Нещодавно українська артистка знялася для чоловічого журналу Playboy, де її любов до відвертих образів виявилася дуже доречною.
Подібний одяг артистка вдягає на сцену під час виступів, а ось в звичайному житті Анна (справжнє ім'я співачки – Ред.) вважає за краще зручні вбрання в стилі casual і майже не використовує мейкап.
Ми зібрали 10 фото, на яких MARUV позує в звичайному одязі, а на деяких і без макіяжу.
На відпочинку артистка носить взуття без підборів. MARUV явно любить сонцезахисні окуляри і головні убори.
Нерідко артистка одягає речі в спортивному стилі.
Подібні фото – рідкість в Instagram співачки.
Іноді MARUV комбінує різні стилі в одязі.
Блузки й спідниці – таке теж можна зустріти в її гардеробі.
Дачний стиль і ніякого латексу!
Гаразд, іноді можна і шкіряні штани з каблуками одягти – це ж не корсет або панчохи.
Casual MARUV – в такому образі артистку майже не впізнати!
Схоже, співачка велика шанувальниця тварин.
Дивіться відеосюжет про вбрання, за які зіркам було соромно:
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