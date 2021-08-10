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MARUV випустила трек, в якому співає про те, що "дає тільки по любові"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 серпня, 14:28
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MARUV в черговий раз знайшла спосіб здивувати публіку. Якщо до її екстравагантних і сексуальних костюмів всі звикли, то тексти її пісень все ще викликають суперечки в Мережі
MARUV представила пісню свого ельтер-его Shlakoblochina - Rio Rita
MARUV представила пісню свого ельтер-его Shlakoblochina - Rio Rita / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нещодавно MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте спровокувала хейтерів, а тепер видала новий матеріал для обговорення. Співачка записала трек під другим псевдонімом – Shlakoblochina із назвою Rio Rita.

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Марув анонсувала пісню в Instagram, де станцювала в синьому латексі і ременях.

Я останній шанс даю тільки по любові, – співає артистка.

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Незабаром пісня біла опублікована в YouTube. Оцінити її можна нижче:

Реакція соцмереж

У коментарях слухачі, які оцінили новий трек MARUV, в своїй більшості написали, що пісня їм подобається, але є й ті, кому текст здався не дуже поетичним або серйозним:

  • "Ура, давно чекала. Трек вогонь"
  • "Порожня пісенька для недоумкуватих"
  • "Як завжди вогонь"
  • "Трек просто пушка, розрив!"
  • "Класна. Скачав"

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Скріншот: instagram.com/maruvofficial
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Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум в два міста України з концертами.

Крім неї, виступити в Одесі збираються LOBODA, Ані Лорак і Баста, який нещодавно зі скандалом відіграв кілька концертів в Україні – проти його шоу виступили українські активісти, тому що Баста кілька років тому був у Криму.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такий там не один. Коли я вступала до вузу, один з педагогів проявляв і до мене подібні спроби, які відбувалися під впливом горілки. Так, педагоги в вузі періодично п'ють і на індивідуальних заняттях проявляють свою хтивість, знаючи, що жінки будуть мовчати. Бо хто вони - народні, а хто ці, "іногородні".

Яніна Соколова журналіст, ведуча
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