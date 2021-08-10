MARUV випустила трек, в якому співає про те, що "дає тільки по любові"

Нещодавно MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте спровокувала хейтерів, а тепер видала новий матеріал для обговорення. Співачка записала трек під другим псевдонімом – Shlakoblochina із назвою Rio Rita.
Марув анонсувала пісню в Instagram, де станцювала в синьому латексі і ременях.
Я останній шанс даю тільки по любові, – співає артистка.
Незабаром пісня біла опублікована в YouTube. Оцінити її можна нижче:
Реакція соцмереж
У коментарях слухачі, які оцінили новий трек MARUV, в своїй більшості написали, що пісня їм подобається, але є й ті, кому текст здався не дуже поетичним або серйозним:
- "Ура, давно чекала. Трек вогонь"
- "Порожня пісенька для недоумкуватих"
- "Як завжди вогонь"
- "Трек просто пушка, розрив!"
- "Класна. Скачав"
Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум в два міста України з концертами.
Крім неї, виступити в Одесі збираються LOBODA, Ані Лорак і Баста, який нещодавно зі скандалом відіграв кілька концертів в Україні – проти його шоу виступили українські активісти, тому що Баста кілька років тому був у Криму.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:
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