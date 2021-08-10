MARUV випустила трек, в якому співає про те, що "дає тільки по любові"

MARUV в черговий раз знайшла спосіб здивувати публіку. Якщо до її екстравагантних і сексуальних костюмів всі звикли, то тексти її пісень все ще викликають суперечки в Мережі

MARUV представила пісню свого ельтер-его Shlakoblochina - Rio Rita / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нещодавно MARUV в латексному костюмі з відкритим декольте спровокувала хейтерів, а тепер видала новий матеріал для обговорення. Співачка записала трек під другим псевдонімом – Shlakoblochina із назвою Rio Rita.

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Марув анонсувала пісню в Instagram, де станцювала в синьому латексі і ременях.

Я останній шанс даю тільки по любові, – співає артистка.

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Незабаром пісня біла опублікована в YouTube. Оцінити її можна нижче:

Реакція соцмереж

У коментарях слухачі, які оцінили новий трек MARUV, в своїй більшості написали, що пісня їм подобається, але є й ті, кому текст здався не дуже поетичним або серйозним:

"Ура, давно чекала. Трек вогонь"

"Порожня пісенька для недоумкуватих"

"Як завжди вогонь"

"Трек просто пушка, розрив!"

"Класна. Скачав"

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

Скріншот: instagram.com/maruvofficial

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Нагадаємо, що MARUV давно гастролює і живе в Росії. Цього літа співачка планує приїхати як мінімум в два міста України з концертами.

Крім неї, виступити в Одесі збираються LOBODA, Ані Лорак і Баста, який нещодавно зі скандалом відіграв кілька концертів в Україні – проти його шоу виступили українські активісти, тому що Баста кілька років тому був у Криму.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з MARUV:

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