Не для Playboy. Мы собрали 10 обычных фото MARUV, где она не в латексе и одета

10 образов MARUV в обычной жизни / Фото: instagram.com/maruvofficial

Мы часто видим MARUV, которая недавно выпустила новый трек, в разнообразных сексуальных нарядах. Они являются частью ее сценического имиджа. Недавно украинская артистка снялась для мужского журнала Playboy, где ее любовь к откровенным образам пришлась как нельзя кстати.

MARUV снялась для российского Playboy / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Подобную одежду артистка надевает на сцену во время выступлений, а вот в обычной жизни Анна (настоящее имя певицы – Ред.) предпочитает удобные наряды в стиле casual и почти не использует мейкап.

Мы собрали 10 фото, на которых MARUV позирует в обычной одежде, а на некоторых и без макияжа.

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MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

На отдыхе артистка предпочитает обувь без каблуков. MARUV явно любит солнцезащитные очки и головные уборы.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нередко артистка надевает вещи в спортивном стиле.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Подобные фото – редкость в Instagram певицы.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Иногда MARUV комбинирует разные стили в одежде.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Блузки и юбки – такое тоже можно встретить в ее гардеробе.

MARUV с супругом Александром / Фото: instagram.com/maruvofficial

Дачный стиль и никакого латекса!

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ладно, иногда можно и кожаные штаны с каблуками надеть – не корсет или чулки, ведь.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Casual MARUV – в таком образе артистку почти не узнать!

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Похоже, певица большая поклонница животных.

MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Смотрите видеосюжет о нарядах, за которые звездам было стыдно:

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