Не для Playboy. Мы собрали 10 обычных фото MARUV, где она не в латексе и одета

10 образов MARUV в обычной жизни / Фото: instagram.com/maruvofficial
Мы часто видим MARUV, которая недавно выпустила новый трек, в разнообразных сексуальных нарядах. Они являются частью ее сценического имиджа. Недавно украинская артистка снялась для мужского журнала Playboy, где ее любовь к откровенным образам пришлась как нельзя кстати.
Подобную одежду артистка надевает на сцену во время выступлений, а вот в обычной жизни Анна (настоящее имя певицы – Ред.) предпочитает удобные наряды в стиле casual и почти не использует мейкап.
Мы собрали 10 фото, на которых MARUV позирует в обычной одежде, а на некоторых и без макияжа.
На отдыхе артистка предпочитает обувь без каблуков. MARUV явно любит солнцезащитные очки и головные уборы.
Нередко артистка надевает вещи в спортивном стиле.
Подобные фото – редкость в Instagram певицы.
Иногда MARUV комбинирует разные стили в одежде.
Блузки и юбки – такое тоже можно встретить в ее гардеробе.
Дачный стиль и никакого латекса!
Ладно, иногда можно и кожаные штаны с каблуками надеть – не корсет или чулки, ведь.
Casual MARUV – в таком образе артистку почти не узнать!
Похоже, певица большая поклонница животных.
Смотрите видеосюжет о нарядах, за которые звездам было стыдно:
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