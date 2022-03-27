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Шон Пенн обіцяє "знищити" Оскар, якщо Володимиру Зеленському не дадуть виступити на церемонії нагородження

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27 березня, 12:57
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Знаменитий американський актор та режисер сподівається, що президенту України дадуть можливість віртуально виступити з промовою на церемонії вручення "Оскара"
Шон Пенн заявив, що Володимиру Зеленському повинні дати слово на церемонії "Оскар"
Шон Пенн заявив, що Володимиру Зеленському повинні дати слово на церемонії "Оскар" / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

Днями акторка Емі Шумер запросила Володимира Зеленського взяти участь у премії "Оскар". Зірка вважає, що поява українського президента була б ще одним приводом більше розповісти світу про криваву війну, яку Росія почала проти України.

Втім, й досі невідомо, чи продюсери сприйняли пропозицію знаменитості сконтактувати з президентом України всерйоз, так само як і те, чи була вже відповідь від самого Зеленського.

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Тим часом актор Шон Пенн, який дуже переймається через війну РФ проти України, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв та наук із пропозицією дозволити Зеленському виступити на церемонії вручення "Оскара".

Якщо ж організатори цього не дозволять, то він закликатиме відвідувачів бойкотувати шоу і пообіцяв "розплавити" свого "Оскара", якого отримав у 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто маю надію, що цього не станеться, а якщо станеться, сподіваюся, усі підуть із зали, – заявив Шон Пенн в інтерв’ю CNN.

Актор також наголосив, що відмова Зеленському у виступі стане "найнепристойнішим моментом у всій історії Голлівуду".

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Найкраще, що може зробити "Оскар" – це дати йому (Зеленському, – Ред.) можливість поговорити з усіма нами. До речі, це людина, яка розуміється на фільмах і має в цьому свою дуже довгу й успішну кар’єру, – додав Пенн.

Також режисер висловив впевненість, що Україна точно переможе у війні проти російських загарбників. На думку Шона Пенна, питання лише в тому, як скоро це станеться.

Зазначимо, що церемонія вручення премії "Оскар-2022" відбудеться у ніч на 28 березня.

Нагадаємо, на момент вторгнення окупантів Шон Пенн перебував в Україні, де знімав свій документальний фільм. Актор застав перші дні війни. Згодом йому вдалось звідси виїхати. Він одним із перших серед західних артистів став говорити про російську агресію та закликав надати Україні винищувачі для захисту від Росії.

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Нині ж Шон Пенн активно допомагає українським біженцям, які опинились у Польщі.

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