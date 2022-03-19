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Актриса Емі Шумер запросила Володимира Зеленського взяти участь у премії "Оскар"

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19 березня, 11:45
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Зірка кіно та стендап-комік висловила сміливу пропозицію: поява українського президента була б ще одним приводом розповісти Америці про війну, яку Росія почала проти України
Відома актриса вважає, що це був би ще один привід розповісти Америці про війну
Відома актриса вважає, що це був би ще один привід розповісти Америці про війну / Фото: Getty Images, скріншот

Цими днями Україна в центрі уваги всієї планети. Люди захоплюються мужністю українського народу, що бореться з російським окупантом. А Володимир Зеленський став для світу прикладом справжнього лідера. Президента, до речі, раніше колишні та чинні європейські політики висунули разом з українцями на Нобелівську премію миру. Результати з цього приводу будуть відомі пізніше, а сьогодні обговорюється той факт, що актриса Емі Шумер запросила Зеленського на "Оскар".

Як повідомляє Daily Mail, Емі Шумер в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор заявила, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскару". Нагородження відбудеться у ніч проти 28 березня. Сама Шумер разом із Реджиною Холл та Вандою Сайкс буде ведучою "Оскара".

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Емі Шумер / скріншот

Актриса вважає, що захід, який дивляться у всьому світі, допоміг би ще більше привернути увагу до війни в Україні. Участь Володимира Зеленського (в онлайн-включенні) стала нагодою озвучити головні меседжі.

Я думаю, що це чудова можливість принаймні прокоментувати пару речей. У мене є кілька жартів, які відображають поточний стан. Я маю на увазі, що відбувається так багато жахливих речей, що важко зосередитись на якійсь із них. Насправді я запропонувала цю ідею продюсерам, я хотіла б знайти спосіб підключити Зеленського по супутнику, або зробити відеозапис, просто тому що "Оскар" дивиться багато хто.

Поки невідомо, чи продюсери сприйняли її пропозицію зв'язатися з президентом України всерйоз, так само як і те, чи була вже відповідь від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

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До слова, після вторгнення Росії в Україну в ефір Netflix у США повернули телесеріал "Слуга народу", в якому Зеленський виконав головну роль.

Також цього тижня обговорюють непрості новини про те, що 86-річний Ален Делон наважився на евтаназію.

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