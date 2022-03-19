Актриса Емі Шумер запросила Володимира Зеленського взяти участь у премії "Оскар"

Зірка кіно та стендап-комік висловила сміливу пропозицію: поява українського президента була б ще одним приводом розповісти Америці про війну, яку Росія почала проти України

Відома актриса вважає, що це був би ще один привід розповісти Америці про війну / Фото: Getty Images, скріншот

Цими днями Україна в центрі уваги всієї планети. Люди захоплюються мужністю українського народу, що бореться з російським окупантом. А Володимир Зеленський став для світу прикладом справжнього лідера. Президента, до речі, раніше колишні та чинні європейські політики висунули разом з українцями на Нобелівську премію миру. Результати з цього приводу будуть відомі пізніше, а сьогодні обговорюється той факт, що актриса Емі Шумер запросила Зеленського на "Оскар".

Як повідомляє Daily Mail, Емі Шумер в ефірі денного ток-шоу Дрю Беррімор заявила, що хотіла б, щоб президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії "Оскару". Нагородження відбудеться у ніч проти 28 березня. Сама Шумер разом із Реджиною Холл та Вандою Сайкс буде ведучою "Оскара".

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Емі Шумер / скріншот

Актриса вважає, що захід, який дивляться у всьому світі, допоміг би ще більше привернути увагу до війни в Україні. Участь Володимира Зеленського (в онлайн-включенні) стала нагодою озвучити головні меседжі.

Я думаю, що це чудова можливість принаймні прокоментувати пару речей. У мене є кілька жартів, які відображають поточний стан. Я маю на увазі, що відбувається так багато жахливих речей, що важко зосередитись на якійсь із них. Насправді я запропонувала цю ідею продюсерам, я хотіла б знайти спосіб підключити Зеленського по супутнику, або зробити відеозапис, просто тому що "Оскар" дивиться багато хто.

Поки невідомо, чи продюсери сприйняли її пропозицію зв'язатися з президентом України всерйоз, так само як і те, чи була вже відповідь від Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський / Фото: Офис Президента Украины

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До слова, після вторгнення Росії в Україну в ефір Netflix у США повернули телесеріал "Слуга народу", в якому Зеленський виконав головну роль.

Також цього тижня обговорюють непрості новини про те, що 86-річний Ален Делон наважився на евтаназію.

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