"Не намагайтеся знайти інше місце, де можна було б жити": принц Вільям розкритикував космічний туризм

Принц Вільям проти космічного туризму/Колаж: Сьогодні

Принц Вільям, який був проти, щоб Меган Маркл і принц Гаррі хрестили дочку в Лондоні, розкритикував космічний туризм.

Про це повідомляє BBC.

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Що сказав Герцог Кембриджський?

Обговорюючи поточні космічні перегони та прагнення популяризувати космічний туризм, принц Вільям заявив, що найсвітліші розуми повинні "спробувати відновити цю планету, а не намагатися знайти інше місце, де можна було б жити". Крім того, принц Вільям зазначив, що космічні польоти залишають дуже великий вуглецевий слід.

Що думає про космічний туризм?

Герцог Кембриджський повідомив, що не зацікавлений у космічному туризмі. Він підкреслив, що нині серед молоді зростає "кліматична тривога", чиє майбутнє знаходиться під загрозою весь час.

"Буде абсолютною катастрофою, якщо через 30 років Джордж сидітиме тут і говоритиме про порятунок планети", — сказав Герцог Кембриджський про свого 8-річного сина.

Заборона в королівській сім'ї

Королівська сім'я заборонила принцу Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні 17-річної, з'являтися на публіці.

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Довгий час члени королівської сім'ї ніяк не коментував скандальну справу принца Ендрю. Букінгемський палац як і раніше офіційних коментарів не дає, але джерела наближені до членів королівської сім'ї вперше розповіли про реакцію британських монархів на все, що відбувається. У палаці вважають, що розслідування у справі про зґвалтування завдасть великої шкоди британській монархії.

Принц Вільям запропонував обмежити публічне життя принца Ендрю. У герцога Кембриджського досить складні стосунки з дядьком. Він вважає сина королеви загрозою для королівської монархії.

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