Netflix запустив українську версію сайту. "Дивні диві" та інші шоу – тепер з дубляжем

Netflix запустив україномовний інтерфейс / Фото: пресслужба
Популярний стрімінг-сервіс Netflix, який скоро випустить ремейк "Бунтівного духу", повідомив про запуск локалізованого інтерфейсу. Також тепер серіали, фільми та шоу можна буде дивитися не тільки з субтитрами, але і в українському дубляжі. У сервісу з'явилися україномовні акаунти в Instagram, Facebook і YouTube, а це значить, що Netflix нарешті повноцінно прийшов в Україну.
На українській версії сайту Netflix, сервіс обіцяє повний миттєвий доступ на планшетах, смартфонах, комп'ютерах та ігрових консолях до фільмів, серіалів і шоу.
Багато кінохітів, популярних серіалів, документальних фільмів, авторських кінострічок, комедій, програм для дітей та останніх новинок доступні в усьому світі, і все це можна переглянути одразу. Глядачі мають змогу дивитися контент, ставити на паузу та продовжувати перегляд без реклами або зобов'язань.
Контент можна дивитися навіть в форматі Ultra HD 4K і HDR і в режимі Dolby Digital Plus 5.1 з об'ємним звучанням.
Серед найулюбленіших серіалів та фільмів Netflix в Україні глядачі вже можуть переглянути супергеройський серіал "Академія "Амбрелла"", створений на основі коміксів, захопливий костюмований серіал "Бріджертони", комедійно-драматичний серіал "Сексуальна освіта", біографічну історичну телевізійну драму "Корона", мінісеріал "Ферзевий гамбіт" та багато інших.
Дізнайтеся ще новини на тему:
- Останній вихід найкращого Джеймса Бонда. Ми подивилися "007: Не час помирати" і ділимося враженнями.
- 9 нових фільмів, які ми будемо дивитися в жовтні.