Netflix запустил украинскую версию сайта. "Очень странные дела" и другие шоу – теперь в дубляже

Netflix запустил украиноязычный интерфейс / Фото: пресс-служба

Популярный стриминг-сервис Netflix, который скоро выпустит ремейк "Мятежного духа", сообщил о запуске локализированного интерфейса. Теперь сериалы, фильмы и шоу можно будет смотреть не только с субтитрами, но и в украинском дубляже. У сервиса появились украиноязычные аккаунты в Instagram, Facebook и YouTube, а это значит, что Netflix наконец-то полноценно пришел в Украину.

На украинской версии сайта Netflix, сервис обещает полный мгновенный доступ на планшетах, смартфонах, компьютерах и игровых консолях к фильмам, сериалам и шоу.

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Netflix в Украине запустил сайт в локализированным интерфейсом / Фото: Netflix

Многие кинохиты, популярные сериалы, документальные фильмы, программы для детей и последние новинки доступны во всем мире, и все это можно посмотреть сразу. Зрители могут смотреть контент, ставить на паузу и продолжать просмотр без рекламы или обязательств.

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Контент можно смотреть даже в формате Ultra HD 4K и HDR и в режиме Dolby Digital Plus 5.1 с объемным звучанием.

"Ход королевы" и другие сериалы на украинском языке на Netflix / Фото: пресс-служба

Среди самых любимых сериалов и фильмов Netflix в Украине зрители уже могут посмотреть супергеройский сериал "Академия "Амбрелла", созданный на основе комиксов, увлекательный костюмированный сериал "Бриджертоны", комедийно-драматический сериал "Половое воспитание", биографическую историческую телевизионную драму "Корона", минисериал "Ход королевы" и многие другие.

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