Невже знову: Маша Полякова через місяць знову опинилася у лікарні

Маша Полякова знову опинилася у лікарні / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова, яка пішла стопами мами та виступає зі своїм рок-гуртом , знову налякала шанувальників фото з карети медиків

Це вже не вперше, коли дівчина потрапляє до лікарні. Вперше про своє погане самопочуття юна співачка розповіла ще 2019-го. Маші стало погано прямо в автобусі під час поїздки на конференцію блогерів у Дніпрі – у 14-річної дівчини стався дихальний спазм.

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А у жовтні цього Маша поділилася зі своїми передплатниками у ТікТок відео з лікарні. Тоді зіркова мати Оля Полякова розповіла, що її старшу доньку довелося терміново прооперувати через сильний біль у животі .

До цього, у березні, Маші зробили іншу операцію – Видалили апендикс. Тоді Полякова-молодша не втрачала оптимізму і показувала своїм фоловерам, як весело проводить час у лікарні. Танці з крапельницею вона також опублікувала у своїх соцмережах.

Стан 16-річної співачки непокоїть її шанувальників. У коментарях вони продовжують цікавитися станом Полякової і висувають свої версії.

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"Що трапилося?"

"Машуля, що сталося, чого в лікарні?"

"Невже знову ...."

"Щось вона часто потрапила до лікарні! Вона щось від нас приховує?"

"Нехай приховує те, що вона хворіє"

"Ти вагітна?"

Скріншот

Маша поки що ніяк не коментує свого стану і не розповідає справжні причини, через які вона опинилася в лікарні.

Очевидно, зараз дівчині вже краще. Полякова продовжує постити розважальні відео із палати у своєму ТікТок.

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