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Невже знову: Маша Полякова через місяць знову опинилася у лікарні

Марія Коробова
6 грудня, 20:43
16-дочка співачки Олі Полякової Маша знову опинилася у лікарняній палаті. Дівчину з невідомих причин госпіталізувала "швидка допомога"

Маша Полякова знову опинилася у лікарні / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Маша Полякова, яка пішла стопами мами та виступає зі своїм рок-гуртом , знову налякала шанувальників фото з карети медиків

Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

Це вже не вперше, коли дівчина потрапляє до лікарні. Вперше про своє погане самопочуття юна співачка розповіла ще 2019-го. Маші стало погано прямо в автобусі під час поїздки на конференцію блогерів у Дніпрі – у 14-річної дівчини стався дихальний спазм.

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Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

А у жовтні цього Маша поділилася зі своїми передплатниками у ТікТок відео з лікарні. Тоді зіркова мати Оля Полякова розповіла, що її старшу доньку довелося терміново прооперувати через сильний біль у животі .

До цього, у березні, Маші зробили іншу операцію – Видалили апендикс. Тоді Полякова-молодша не втрачала оптимізму і показувала своїм фоловерам, як весело проводить час у лікарні. Танці з крапельницею вона також опублікувала у своїх соцмережах.

Скріншот – instagram.com/mashapolyakova

Стан 16-річної співачки непокоїть її шанувальників. У коментарях вони продовжують цікавитися станом Полякової і висувають свої версії.

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  • "Що трапилося?"
  • "Машуля, що сталося, чого в лікарні?"
  • "Невже знову ...."
  • "Щось вона часто потрапила до лікарні! Вона щось від нас приховує?"
  • "Нехай приховує те, що вона хворіє"
  • "Ти вагітна?"
Скріншот

Маша поки що ніяк не коментує свого стану і не розповідає справжні причини, через які вона опинилася в лікарні.

Очевидно, зараз дівчині вже краще. Полякова продовжує постити розважальні відео із палати у своєму ТікТок.

@mashapolyakova1

#viral

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