Невже розлучення? Репяхова зробила нову заяву про Павліка: "Хтось намагається зробити нам погано"

Катерина Репяхова зробила нову заяву про сварку з Віктором Павліком / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сину Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже пів року. Нещодавно подружжя відсвяткувало 6 місяців Мишка й опублікувало щасливі світлини з ним в Instagram. Та незабаром у їхньому сімейному житті щось пішло не так, про що ні Катя, ні Віктор не кажуть.

У сториз Репяхова заявила, що чоловік її образив, потім написала загадкову фразу: "Прокидаєшся вранці й не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно".

Реклама

Репяхова натякнула на розлучення з Павліком / Скріншот: instagram.com/stories/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка, здається, прямо натякає на розлучення. Та яка причина, що між ними сталося?

Реклама

Сьогодні Репяхова опублікувала кілька дописів, заявивши, що її сім'я "переживає важкий період", а вся відповідальність за це – на Вікторі Павліку.

Зараз я не жалкую про те, що я виставила це у сториз. Наша сім'я справді переживає важкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це вже відповідальність Віктора Франковича – як він виходитиме з цієї ситуації, – розповіла фоловерам Катя.

Дівчина також додала, що хтось намагається зіпсувати її сімейне життя з артистом.

Реклама

Мені хотілося бути чесною, як є – так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається зробити нам погано. Чим це все закінчиться – побачимо, – підсумувала Репяхова.

Що каже Віктор Павлік?

Віктор Павлік не коментує публікації своєї дружини. Його останні дописи в інстаграмі присвячені синові Мишкові, якому він заспівав пісню "Татова колискова". Артист також опублікував світлину з дитиною.

Віктор Павлік із шестимісячним сином Михасиком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Ще новини на тему: