Невже розлучення? Репяхова зробила нову заяву про Павліка: "Хтось намагається зробити нам погано"

Катерина Репяхова зробила нову заяву про сварку з Віктором Павліком / Фото: instagram.com/repyahovakate
Сину Катерини Репяхової та Віктора Павліка вже пів року. Нещодавно подружжя відсвяткувало 6 місяців Мишка й опублікувало щасливі світлини з ним в Instagram. Та незабаром у їхньому сімейному житті щось пішло не так, про що ні Катя, ні Віктор не кажуть.
У сториз Репяхова заявила, що чоловік її образив, потім написала загадкову фразу: "Прокидаєшся вранці й не знаєш, що сьогодні твоє життя зміниться безповоротно".
Дружина Віктора Павліка, здається, прямо натякає на розлучення. Та яка причина, що між ними сталося?
Сьогодні Репяхова опублікувала кілька дописів, заявивши, що її сім'я "переживає важкий період", а вся відповідальність за це – на Вікторі Павліку.
Зараз я не жалкую про те, що я виставила це у сториз. Наша сім'я справді переживає важкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це вже відповідальність Віктора Франковича – як він виходитиме з цієї ситуації, – розповіла фоловерам Катя.
Дівчина також додала, що хтось намагається зіпсувати її сімейне життя з артистом.
Мені хотілося бути чесною, як є – так є. Нехай спостерігає уся країна. Хтось намагається зробити нам погано. Чим це все закінчиться – побачимо, – підсумувала Репяхова.
Що каже Віктор Павлік?
Віктор Павлік не коментує публікації своєї дружини. Його останні дописи в інстаграмі присвячені синові Мишкові, якому він заспівав пісню "Татова колискова". Артист також опублікував світлину з дитиною.
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