Віктор Павлик із молодою дружиною влаштували вечірку для піврічного сина

Синові артиста сьогодні виповнилося 6 місяців. З цієї нагоди співак із дружиною вирішили організувати невелику святкову вечірку для Миші у колі рідних

Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік із сином Михайлом / Фото: instagram.com/repyahovakate

Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова вирішили відволіктися від гучного скандалу з колишньою дружиною співака Лорою Созаєвою та влаштувати вдома свято.

Про те, що кілька влаштувала вечірку на півроку молодшого сина артиста Міші у своєму Instagram-акаунті повідомила молода мама.

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Катерина поділилася із шанувальниками своїми емоціями у день урочистості.

Я мати 6 місяців. Плачу від щастя, – написала щаслива мама.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Також дружина Павлика показала, як вони із чоловіком підготувалися до свята. Для Миші замовили милий торт із символічною фігуркою ведмежа.

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Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Святкування пройшло у сімейній атмосфері. На вечірку Катерина та Віктор вирішили запросити лише близьких друзів та родичів.

Скріншот – instagram.com/repyahovakate

Нагадаємо, що син Віктора Павлика та Катерини Репяхової народився 15 червня після 2 років стосунків співака та його концертного директора. Михайло став четвертою дитиною артиста.

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