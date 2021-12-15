Віктор Павлик із молодою дружиною влаштували вечірку для піврічного сина

Віктор Павлік та його четверта дружина Катерина Репяхова вирішили відволіктися від гучного скандалу з колишньою дружиною співака Лорою Созаєвою та влаштувати вдома свято.
Про те, що кілька влаштувала вечірку на півроку молодшого сина артиста Міші у своєму Instagram-акаунті повідомила молода мама.
Катерина поділилася із шанувальниками своїми емоціями у день урочистості.
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Я мати 6 місяців. Плачу від щастя, – написала щаслива мама.
Також дружина Павлика показала, як вони із чоловіком підготувалися до свята. Для Миші замовили милий торт із символічною фігуркою ведмежа.
Святкування пройшло у сімейній атмосфері. На вечірку Катерина та Віктор вирішили запросити лише близьких друзів та родичів.
Нагадаємо, що син Віктора Павлика та Катерини Репяхової народився 15 червня після 2 років стосунків співака та його концертного директора. Михайло став четвертою дитиною артиста.
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