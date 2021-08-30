Наречена 19-річного переможця Голосу тяжко переносить вагітність: Не можна нікуди їздити

Наречена переможця "Голосу-10" Романа Сасанчіна розповіла про складнощі під час вагітності / Фото: instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин і його наречена Іванна довго не розказували про те, що чекають поповнення в родині через те, що боялися злих язиків. У соцмережах молоді люди повідомили, що спеціально приховували радісну новину. Тепер кохана переможця "Голосу-10" вирішила поділитися з підписниками подробицями вагітності, яку вже не приховати.

Дівчина зізналася, що, на жаль, вагітність протікає нелегко – Іванні рекомендується перебувати під наглядом лікарів. Наречена Сасанчина зізналася, що вона частіше знаходиться в лікарні, ніж удома.

Вагітність важко проходить, тому нікому не говорили, щоб купа бруду не давала поганих емоцій, тепер ми морально готові до всього, – зізналася Іванна в Instagram.

Скріншот: instagram.com/annavi_i

За словами дівчини, вона повинна народити або в грудні, або на початку січня наступного року. Підписники Іванни поставили їй запитання про квартиру в Києві, яку разом з перемогою в шоу отримав Роман. Як виявилося, пара поки не може переїхати туди і живе в місті Чортків, Тернопільська область. У квартирі триває ремонт, а довгі переїзди Іванні протипоказані.

У квартирі в Києві все ще йде ремонт, там з ним трохи все складно. Тим більше, мені не можна нікуди їхати, мені не можна ходити, тому ми залишаємося в Чорткові, – пояснила дівчина.

Нагадаємо, 19-річний Роман та 23-річна Іванна побралися в червні цього року через рік стосунків.

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