"Непрохана" мама Брітні Спірс несподівано відгукнулась про весілля доньки

Лінн Спірс вирішила привітати Брітні та Сема з весіллям / Фото: instagram.com/britneyspears, Скріншот із відео
9 червня 40-річна Брітні Спірс сказала заповітне "так" біля вівтаря 28-річному коханому Сему Асгарі. На їхнє весілля чекали цілий рік, і ось дочекались! Свято пройшло на задньому дворі їхнього каліфорнійського дому в оточенні найрідніших та найближчих.
На весілля Брітні Спірс запросила зірок, які весь час підтримували її, поки вона була під опікою батька. Зокрема, були Донателла Версаче, Мадонна та Перс Гілтон! А от родичів співачка не захотіла бачити на заході, тож їх вона і не кликала.
Попри напружені стосунки з донькою, мама Брітні Лінн Спірс вирішила публічно привітати зірку з весіллям із Семом Асгарі, повідомляє The Sun.
Ти сяєш і виглядаєш такою щасливою! Твоє весілля – це весілля мрії! Те, що ти організувала його вдома, зробило його особливим. Я така рада за тебе! Я тебе люблю, – написала Лінн Спірс.
Зазначимо, що сестри Брітні Джеймі Лінн Спірс також не було в списку гостей. А от її брат Браян Спірс зумів отримати запрошення. Втім, західні ЗМІ пишуть, що Браян так і не прийшов привітати сестру.
Водночас Сем Асгарі запросив на церемонію декілька членів сім'ї, зокрема трьох своїх сестер.
Нагадаємо, Брітні та Сем зустрічаються вже близько шести років. Восени 2021 року Асгарі зробив пропозицію Спірс – за два місяці до звільнення співачки від 13-річної опіки Джеремі Спірса. Сама поп-зірка неодноразово звинувачувала маму у тому, що та зіпсувала її життя і просто хотіла здерти з неї гроші.
Раніше ми писали, що ексчоловік Брітні Спірс ледь не зірвав їй весілля! За декілька годин до церемонії Джейсон Александр увірвався в її дім та почав вести прямий ефір у соцмережі. У результаті божевільного чоловіка затримали поліцейські.