Обнаглевшая мать Бритни Спирс пытается стрясти деньги с певицы после всего ужаса, что она пережила

Похоже, что поп-звезда теперь готовится к судебному спору со своей матерью Линн Спирс

Линн Спирс требует взыскать с дочери более 600 тысяч долларов. / Фото: Getty Images, Instagram

В прошлом году Бритни Спирс наконец-то стала свободной – суд отстранил отца артистки от многолетнего опекунства над ней. Впрочем, на этом семейные конфликты у звезды не исчезли. Сейчас же у Бритни неполадки с мамой, требующей у нее более 600 тысяч долларов.

Денежные средства якобы должны пойти на оплату услуг адвокатов, которыми пользовалась Линн Спирс. Женщина утверждает, что именно она и ее адвокаты помогли ускорить освобождение Бритни от опекунства, сообщает Page Six. Хотя сама артистка раньше обвинила во всем, что произошло, именно мать.

Реклама

Юристы Линн в свою очередь уверяют, что в 2019 году Бритни сама "умоляла мать" спасти ее от "невероятно оскорбительных действий отца" Джейми Спирса.

Бритни Спирс с мамой / Фото: Getty Images

Адвокаты добавили, что после их вмешательства дело сдвинулось с мертвой точки и артистка получила первые послабления в опеке: она смогла ездить в отпуск в Майами, а программа ее лечения была радикально изменена.

Реклама

Поскольку Бритни попросила свою мать приложить эти усилия, и поскольку предпринимаемые усилия были очень успешными, Линн считает, что усилия должны быть компенсированы, – объяснили юристы.

Однако сама Бритни Спирс с этим не согласна. Более того, она уже обратилась к судье с просьбой отказать ее матери в требовании уплаты судебных издержек.

Адвокат певицы говорит, что Бритни уже потратила почти 1,7 миллиона долларов, чтобы ее мать жила "в большом дорогом доме" и ни в чем себе не отказывала.

На 20 июля назначены слушания в суде Лос-Анджелеса, где рассматривалось дело о снятии опекунства с певицы.

Реклама

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем отца. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими финансами, а также заводить детей.

За опекунство отец Бритни получал годовую помощь. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Сейчас певица сама контролирует свою жизнь и планирует будущее. Прежде всего Спирс хочет устроить свою личную жизнь . Так, звезда готовится к свадьбе со своим бойфрендом Сэмом Асгари.