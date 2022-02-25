Микола Басков підтримав напад Росії на Україну: "Досить витирати ноги об Росію"

Микола Басков підтримав війну в Україні / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

За останню добу багато російських знаменитостей підтримали українських колег і висловилися проти війни в Україні. Серед них Андрій Макаревич, Сергій Лазарєв і багато інших.

Проте знайшлися й ті, хто став на бік російського військового вторгнення в Україну. Так, співак Микола Басков у своєму Instagram-акаунті підтримав початок війни на українській території.

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Це миротворча операція, кінець геноциду та запобігання нападу на Росію. Це самозахист Росії та захист її союзників.

Далі терпіти вбивства російськомовних громадян та нарощування військової та заявленої ядерної інфраструктури, спрямоване на наше знищення, ми не маємо права. І досить витирати ноги об Росію, – написав Басков.

На його думку, війна з Україною допоможе уникнути кровопролиття на території Росії від рук США та НАТО. Крім того, артист заявив про те, що російська влада була змушена вжити таких жорстких заходів.

США та їхні союзники хочуть знищити нашу країну. Заяви про мирний характер НАТО є брехнею. Руки США та НАТО давно у крові жителів Сербії, Іраку, Лівії, Сирії. Їх ніщо не зупинило б у майбутньому і від кровопролиття в Росії, – висловився артист.

Українці, ми не самі, з нами весь світ. Нас уже підтримали багато культурних діячів із Заходу. Зокрема, Анджеліна Джолі висловила своє хвилювання, Джаред Лето закликав українців берегти себе. Також Віра Фарміга підтримала наш народ.