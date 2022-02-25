"Страдають і росіяни, і українці": Сергій Лазарєв розповів, що йому загрожують за громадянську позицію

Російський співак, який емоційно висловився про військовий режим, поділився, що йому почали надходити погрози та образи

Сергій Лазарєв розповів, що йому загрожують за громадянську позицію / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Вторгнення Росії, день другий. Чути обстріли у Харкові, у Києві постійно повітряна тривога. Залишатися спокійними і не панікувати неможливо. Свідомі росіяни також не можуть знайти виправдання жаху, що відбувається в наш час — Сергій Лазерєв публічно засудив війну, за що почав отримувати погрози.

Знаменитий російський виконавець Сергій Лазарєв не відмовчувався, як багато його колег по цеху, а написав пост відчаю, в якому не приховує всього жаху, який відчуває у зв'язку з війною.

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Лазарєв закликав Росію сісти за стіл переговорів із Україною / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Тиждень тому, мій син прокинувся вночі у сльозах! Коли я запитав "Що сталося?"

Мій 7-ми річний син відповів "Тато, я боюся війни".

Я відповів "Сонечко, ну ти що, не хвилюйся, заспокойся, війни не буде"!

І ось сьогодні розпочалася справжня війна! що ж ви творите?

Я сам реву як хлопчик зараз!! Тому що задовбало, що сильні цього світу продовжують мірятися силою і озброєннями! А бляти життя ОДНА і вона проходить, і ніхто вже багато років не може видихнути і запланувати хоч щось на завтра, тому що у політиків інші плани!! Будь ласка, зупиніться все! Разом! Скажіть СТОП!

Сядьте за стіл переговорів!

Дайте людям жити!

Ніхто не підтримує війни!

Я хочу, щоб мої діти жили у мирний час! Я ХОЧУ жити і творити

У СВІТНИЙ час!

Ні війні!!

По суті, співак зайняв нейтральну позицію, не "тикаючи пальцем" на російську владу, але й не виправдовуючи її, що вже тішить. Проте артистові почали надходити погрози та образи.

Сергій Лазарєв написав пост проти війни та почав отримувати погрози / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Нагадаємо, що Софія Стужук, яка нещодавно назвала себе "російською", показала страшні кадри і заявила, що не хоче війни.

Також Остапчук посварився з Кіркоровим через мовчання про війну в Україні.