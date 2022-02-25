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"Зупиніть це божевілля!": Андрій Макаревич закликав Росію припинити напад на Україну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 13:37
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Відомий музикант вкотре закликав російську владу припинити війну в Україні
Андрій Макаревич знову звернувся до російської влади
Андрій Макаревич знову звернувся до російської влади / Фото: Инстаграм

В черговий раз знаменитий музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич звернувся до російської влади, щоб припинити війну в Україні.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, привертаючи увагу до війни та намагаючись призвати до відповіді керівництво РФ.

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Хочеться сподіватися, що влада РФ дослухається до голосу розуму.

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Також раніше про війну висловлювався фотограф зі світовим ім'ям Саша Самсонова.

Голлівудські актриси Анджеліна Джолі і Шеннен Доерті також закликали закінчити це безумство.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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