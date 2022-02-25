"Зупиніть це божевілля!": Андрій Макаревич закликав Росію припинити напад на Україну

В черговий раз знаменитий музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич звернувся до російської влади, щоб припинити війну в Україні.
На своїй сторінці у Facebook він опублікував відео, привертаючи увагу до війни та намагаючись призвати до відповіді керівництво РФ.
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Хочеться сподіватися, що влада РФ дослухається до голосу розуму.
Також раніше про війну висловлювався фотограф зі світовим ім'ям Саша Самсонова.
Голлівудські актриси Анджеліна Джолі і Шеннен Доерті також закликали закінчити це безумство.