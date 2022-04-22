Noize MC та Монеточка висміяли російське суспільство на концерті у Варшаві

Російські музиканти відмовилися підтримувати путінський режим і тепер дають благодійні концерти на підтримку України у різних куточках Європи.

Noize MC та Монеточка дали концерт на підтримку України / Фото: instagram.com/noizemc

Noize MC та Монеточка продовжують підтримувати народ України та збирати фінансову допомогу для біженців. Артисти вже дали кілька концертів у Ризі та у Вільнюсі.

А вчора Noize MC та Монеточка побували у Варшаві. Під час свого концерту російські музиканти висміяли рашистську владу та зомбоване суспільство РФ.

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Noize MC виконав пісню "Аусвайс", в якій описав усі жахи нинішній реалій та порушив наболілі теми. У куплетах прозвучали рядки і про дітей у бомбосховищах, і про зомбі-пропаганду, і про те, як соціальні мережі блокують усе, що пов'язано з війною.

Музикант зізнався, що написав цю пісню за день до концерту і для нього виконувати її дуже складно, але просто зобов'язаний зробити це зараз.

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А ось Ліза Монеточка зачитала вірш про головного символу рашистів букви "Z" і пояснила, що він означає. Точніше і не скажеш!

Також під час концерту музиканти знову збирали кошти для українців. Зробити свою пожертву могли не лише європейці, а й росіяни.

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Так, Noize MC та Монеточка за свої виступи змогли зібрати понад 35 тисяч євро на допомогу українським біженцям.

Раніше український співак MELOVIN пояснив, що не так із путіністом Філіпом Кіркоровим.