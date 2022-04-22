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Noize MC та Монеточка висміяли російське суспільство на концерті у Варшаві

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 12:03
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Російські музиканти відмовилися підтримувати путінський режим і тепер дають благодійні концерти на підтримку України у різних куточках Європи.
Noize MC та Монеточка дали концерт на підтримку України
Noize MC та Монеточка дали концерт на підтримку України / Фото: instagram.com/noizemc

Noize MC та Монеточка продовжують підтримувати народ України та збирати фінансову допомогу для біженців. Артисти вже дали кілька концертів у Ризі та у Вільнюсі.

А вчора Noize MC та Монеточка побували у Варшаві. Під час свого концерту російські музиканти висміяли рашистську владу та зомбоване суспільство РФ.

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Noize MC виконав пісню "Аусвайс", в якій описав усі жахи нинішній реалій та порушив наболілі теми. У куплетах прозвучали рядки і про дітей у бомбосховищах, і про зомбі-пропаганду, і про те, як соціальні мережі блокують усе, що пов'язано з війною.

Музикант зізнався, що написав цю пісню за день до концерту і для нього виконувати її дуже складно, але просто зобов'язаний зробити це зараз.

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А ось Ліза Монеточка зачитала вірш про головного символу рашистів букви "Z" і пояснила, що він означає. Точніше і не скажеш!

Також під час концерту музиканти знову збирали кошти для українців. Зробити свою пожертву могли не лише європейці, а й росіяни.

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Так, Noize MC та Монеточка за свої виступи змогли зібрати понад 35 тисяч євро на допомогу українським біженцям.

Раніше український співак MELOVIN пояснив, що не так із путіністом Філіпом Кіркоровим.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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