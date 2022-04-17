Нова серія креативу: акторка зі "Скаженого весілля" обстібала Марченко, яка дала пресконференцію

Актриса записала нове вдале відео на злобу дня / Фото: скріншот
Після виходу першого кумедного ролика Інни Приходько про Оксану Марченко її буквально закидали коментарями із вимогами продовження. Як то кажуть: просили – отримайте!
На сторінці у Facebook зірка "Скаженого весілля" опублікувала відео, де зобразила Марченко на пресконференції. Це ну дуже смішно! Немає сумнівів: у нової пародії на Марченко, яку нещодавно внесли до реєстру держзрадників, буде багато репостів!
Також дивіться, як із роками змінювалася зовнішність Оксани Марченко.
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