Новая серия креатива: актриса из "Скаженого весілля" обстебала Марченко, давшую пресс-конференцию

Актриса записала новое удачное видео на злобу дня / Фото: скриншот

После смешнейшего выхода первого ролика Инны Приходько об Оксане Марченко ее буквально забросали комментариями с требованиям продолжения. Как говорится: просили – получите!

На странице в Facebook звезда "Скаженого весілля" опубликовала видео, где изобразила Марченко на пресс-конференции. Это ну оооочень смешно! Нет сомнений: у новой пародии на Марченко, которую недавно внесли в реестр госпредателей, будет много репостов!

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Также смотрите, как с годами менялась внешность Оксаны Марченко.

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