Героїня Ксенії Мішиної наблизиться до розгадки: огляд нової серії "Зломовчання"

Незабаром глядачі разом з героями серіалу зможуть дізнатися, що стало причиною смерті молодих дівчат у хорватському Осієку. Обережно, у матеріалі спойлери!

Вийшла четверта серія "Зломовчання" / Фото: скріншот

Розгадка заплутаної історії дуже близько. Попереду ще дві захоплюючі серії, але поки що варто розібратися, що ж сталося в четвертому епізоді "Зломовчання".

Що чекає на четвертій серії "Зломовчання"?

У новій серії нарешті настав час познайомитися з племінницею Ольги Романченко Катею, смерть якої і привернула увагу впливової сім'ї до жахливих подій в Осієці.

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Дівчина розповість сама, що сталося з нею насправді і як вона виявилася так далеко від будинку.

Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: скріншот

Безглузда випадковість і одне необережне знайомство в клубі стали для юної дівчини фатальними. Завжди відкрита та чесна зі своїми рідними Катя раптом вирішує не розповідати мамі про свої зустрічі з Віктором, а той і не здогадується, кого "підсовує" сутенерам.

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Катя намагається втекти від сексуального рабства, але знову стає жертвою фатального збігу обставин та вмирає під колесами авто.

Під тортурами колишнього поліцейського, з яким Ольга розпочала розслідування у Києві, Віктор розповідає все, що знає про торгівлю дівчатами у Європі.

Щоб наблизитися до розгадки і нарешті з'ясувати всі жахливі події, Ольга Романченко поєднує свої сили з журналістом Стрибором та слідчим Владом. Водночас вони знаходять нові деталі у серії смертей.

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Ксенія Мішина на зйомках серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Виявляється, що у справі замішана дуже впливова людина, яка раніше вже мала проблеми із законом. Але ударом для всіх стає те, що бізнесмен – давній друг дружини Ольги і веде з ним справи.

Прийняти те, що друг виявився зрадником дуже непросто, але у справі з'являються незаперечні докази, що він причетний до загибелі не лише Каті, а й інших неповнолітніх дівчат.

У цьому епізоді, варто зазначити, ми відкриємо завісу в особисте життя кожного з героїв. Наприклад, побоювання Влада про причетність колишньої дружини до смерті матері виявляться не ілюзорними, жінка справді зважилася на злочин...але заради колишньої свекрухи.

Нова загадка "Зломовчання"

Саме в четвертій серії серіалу з'являється дивовижна та цікава деталь – Катя вважає своєю мамою Ольгу.

Ще на початку ми дізналися про те, що дівчина мала дуже теплі стосунки з тіткою і вони були досить близькі. Але чому Катя у своїх видіннях називає мамою саме героїню Ксенії Мішиної, а не рідну матір – неясно.

Кадр із серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Та й Ольга забуваючи про всі свої справи, практично не приділяючи часу рідному синові, кидається на пошуки злочинців.

Думаю, що у наступних епізодах відкриється ще одна таємниця родини Романченків.

Без одкровень точно не обійдеться! До речі, нещодавно ми особисто поспілкувалися з одним із авторів серіалу, який розповів, чому герої "Зломовчання" так часто матюкаються і що чекає далі .