Чому у серіалі з Мішиною "Зломовчання" так багато матів – пояснює співавтор проекту

Показати життя, як воно є – таким було головне завдання творців кримінальної драми. Як це змусити акторів матюкатися в кадрі і показати те, що раніше ніхто не показував – дізнаємося з перших вуст

Співавтор "Зломовчання" Дмитро Кіцай розповів про мат у серіалі / Фото: пресслужба

Серіал "Зломовчання" продовжує завойовувати увагу українських глядачів. Ми вже встигли подивитися третю серію кримінальної драми та зробити на неї огляд .

Але найголовніше, нам вдалося поспілкуватися з Дмитром Кіцаєм, одним з авторів української лінії сюжету серіалу та керівником напряму OLL.TV original. В ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" Дмитро розповів про відверті сцени та нецензурні вислови у "Зломовчанні".

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Дмитро Кіцай із командою на прем'єрі серіалу "Зломовчання"

Для українського ринку кримінальну драму можна назвати дуже сміливою – герої не соромляться у висловлюваннях, деякі сцени можуть здивувати вразливих глядачів та й тема досить непроста. Але, як каже Дмитро, все заради того, щоб вийшло як у житті.

Ми хочемо робити серіали про людей справжніх, про те, як вони поводяться по-справжньому, живуть по-справжньому – люблять, ненавидять, заздрять, бояться. А коли по-справжньому, тоді без прикрас – життєво, – ділиться співавтор проекту.

"Зломовчання" – перший серіал в Україні, створений спеціально для стрімінгової платформи. Завдяки цьому свободи у авторів з'явилося більше.

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Для творців проекту було дуже важливо показати всю палітру емоцій персонажів, чесні переживання та непідробні почуття, адже сюжет ґрунтується на реальних подіях. Такого в українських серіалах ми точно не бачили раніше.

Реакція акторів на мат у серіалі

Як розповідає Дмитро, спочатку актори теж були здивовані діалогами у сценарії. Сценаристам доводилося пояснювати їм, звідки й навіщо у сценарії раптом з'являється мат.

На початкових етапах актори все ж таки боязко вимовляли нецензурні слова у своїх репліках, але в процесі освоїлися і вже інтуїтивно доповнювали діалоги міцними слівцями.

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Щоправда, дехто з героїв так увійшов у азарт, що використовував матюки при кожному зручному випадку. Наприклад, сценаристам довелося місцями "цензурити" Петра Ніневського, котрий виконав у серіалі роль молодого фотографа Віктора.

Петро Ніньовський на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Найкраще впровадити мати у промову персонажів вдалося акторам дубляжу. За словами Дмитра Кіцая, їм теж знадобився час для того, щоб звикнути до того, що тепер можна матюкатися.

Актори дубляжу дуже майстерно це роблять. Так, з ними було складніше в тому плані, що вони звикли працювати в кіно і говорити, як у кіно – поставлений голос, ідеальна вимова. Ми потихеньку з них це вибивали, просили говорити простіше. "Хочеться? Відчуєте, що треба мат? Будь ласка" – ми їх вільно відпустили, і вони впоралися чудово і нецензурними словами не захоплювалися, – розповідає Дмитро.

Продюсер поділився своїм цікавим лайфхаком. Під час перегляду серій "Зломовчання" Дмитро уважно стежить за реакцією своєї дружини і якщо її, як глядача, не "викидає" з історії черговий мат, то все було зроблено правильно.

Все ж таки головним завданням перед творчою командою було зробити діалоги максимально наближеними до життя і домогтися органічності навіть у жорстких виразах.

Коли нецензурні слова стоять там, де треба, їх навіть не помічаєш і це запорука правильного вживання цих слів, – каже співавтор проекту.

Чи будуть відверті та жорсткі сцени?

Творці серіалу вимагали правдоподібності не лише у діалогах, а й у картинці. На екрані глядачі можуть побачити досить психологічно складні сцени, але їх особливість не в тому, щоб наочно показати насильство або жорстокість, а змусити замислитися про неї.

Наприкінці буде кілька важких сцен. Вони не огидні і не лякають, просто коли ти їх дивишся, ти розумієш, що це справжнє, гидке насильство. Ми нічого не смакували та не показували в деталях. Відвертість цих сцен не в натуралізмі, а розумінні, на яке зло здатна одна людина стосовно іншої. Сила цих сцен у тому, що люди зараз переживають по-справжньому, – поділився Дмитро Кіцай.

Дмитро з виконавцем головної чоловічої ролі у "Зломовчанні "Гораном Богданом / Фото: прес-служба

Серіал "Зломовчання" виходить ексклюзивно на онлайн-сервісі OLL.TV

Раніше, творці серіалу розповіли, чому запросили на головну роль саме Ксенію Мішину і як акторка впоралася з образом бізнес-леді.