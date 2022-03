Про що співає Стінг у пісні Russians, яку він згадав, підтримуючи Україну

Про що Стінг співає у пісні Russians / Фото: Wikipedia, YouTube

Відомий британський музикант написав трек Russians у далекому 1985 для свого дебютного альбому The Dream of the Blue Turtles.

Я рідко співав цю пісню за багато років з моменту її написання, бо ніколи не думав, що вона знову стане актуальною, – сказав Sting напередодні.

Наразі Стінг присвятив композицію хоробрим українцям, які борються проти російської тиранії, а також росіянам, які протестують проти режиму свого уряду.

Про що пісня Sting – Russians – переклад

У Європі та Америці

Наростає почуття істерії,

Зумовлене відповіддю на всі загрози,

Прозвучали в риторичних промовах Совєтів

Товариш Хрущов сказав: "Ми вас поховаємо",

Я не підпишуся під цією точкою зору –

Було б безглуздо вчинити так,

Якщо росіяни також люблять своїх дітей.

Як мені вберегти свого малюка,

Від смертельної іграшки Оппенгеймера?

Немає монополії на здоровий глузд

На жодній із сторін політичного рингу.

У нас одна й та сама біологія,

Незважаючи на ідеологію,

Повірте мені, коли я говорю вам,

Сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей.

Не було прецеденту в історії,

Щоб президенту приписали слова,

Немає такої війни,

В якій може бути переможець,

Це брехня, в яку ми більше не віримо.

Містер Рейган каже: "Ми захистимо вас",

Я не підпишуся під цією точкою зору.

Повірте мені, коли я говорю вам,

Сподіваюся, що росіяни теж люблять своїх дітей.

У нас одна й та сама біологія,

Незважаючи на ідеологію,

Що може врятувати нас, мене і тебе

Якщо росіяни теж люблять своїх дітей...

Rusians Стінг присвятив "холодній війні", яка тривала з 1947 по 1991 роки. У ній згадуються Микита Хрущов, Рональд Рейган, згадується атомна зброя.

Раніше повідомлялося, що культова німецька група Rammstein відкрито підтримала українців. Також голлівудський актор Роберт де Ніро закликав увесь світ допомогти Україні зупинити російську агресію.

