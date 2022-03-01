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Роберт Де Ніро підтримав Україну та згадав ядерні погрози Путіна: "Ми повинні зупинити агресію!"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 березня, 10:46
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Відомий актор висловився про напад РФ на Україну, виступаючи перед студентами Кембриджського університету
Відомий актор Роберт Де Ніро виступив на підтримку України.
Відомий актор Роберт Де Ніро виступив на підтримку України. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Західні зірки також активно закликають до припинення війни в Україні. Свою позицію вже озвучили Анджеліна Джолі,Джим Керрі, Мадонна, Дженніфер Еністон та інші світові селебретіс.

До підтримки українського народу приєднався і відомий голлівудський актор Роберт Де Ніро.

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Як повідомляє BBC, свій виступ актор почав з кар'єри та роботи в кіноіндустрії. А коли студенти запитали, що він думає про вторгнення Росії в Україну – відповів, що це неприпустимо.

У світі діються певні речі, і якщо у вас є голос, і ви бачите, що відбувається, ви маєте право щось сказати про це. Ви повинні, – заявив артист.

Роберт Де Ніро.
Роберт Де Ніро. / Фото: Getty Images

Як зазначив Роберт Де Ніро, тут мовиться не лише про демократію, а й про те, щоб говорити правду.

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Ви бачите, що зараз відбувається в Україні. Ви повинні стати і сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто (сказати свою позицію, – Ред.). Справа навіть не в демократії, а в правильності та неправильності — у правді, – пояснив актор.

Зірка також висловився про введені санкції проти Росії та рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Я не знаю, наскільки вони (санкції, – Ред.) кусаються, які у них зуби — це дійсно мені невідомо. Я боюся, що ця справа триватиме і триватиме, і людям буде все складніше просто дивитися на це. Можливо, люди повинні зайняти сильнішу позицію. І ще, ця жахлива річ, про яку потрібно знати, що у нас є ядерна зброя, якою людям погрожують. Якщо ви її використаєте, нікого не буде поруч. Я не можу уявити, щоб цей світ був у такому стані, — сказав Де Ніро.

Актор додав, що "ми повинні щось зробити, щоб зупинити таку агресію". На його думку, демократія — це шлях, яким ми повинні йти, щоб зберегти цей світ у здоровому глузді та врівноваженості.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям висловилися про війну в Україні, попри правила королівської сім'ї.

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А от Райан Рейнольдс та Блейк Лайвлі пожертвували 1 млн доларів на допомогу українцям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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