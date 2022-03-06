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Гурт Rammstein озвучив свою позицію: "Ми глибоко співчуваємо українському народу"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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6 березня, 17:22
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Культовий німецький гурт Rammstein відкрито підтримав українців, які зараз переживають вторгнення Росії
Культова група підтримала українців
Культова група підтримала українців / Фото: instagram.com/rammsteinofficial/

Величезний список західних зірок, які підтримують Україну, що вже 11-й день мужньо відбиває атаки Росії, що напала на неї, поповнився ще кількома членами. Культова німецька група Rammstein відкрито підтримала українців та засудила російську агресію.

На офіційній сторінці в інстаграм Rammstein музиканти залишили послання одразу трьома мовами: українською, російською та англійською.

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Група Rammstein хотіла б висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед, у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народу та сумуємо з приводу їхніх страждань. Кожен член нашої групи, так чи інакше, пов'язаний із двома країнами. Усі члени групи мають друзів, колег, партнерів, шанувальників в обох країнах. Ми розуміємо, що багато російських фанатів можуть бути відчайдушними у зв'язку з діями свого уряду, і ми хочемо пам'ятати про людяність, яка властива як російським, так і українським громадянам.

До речі, раніше концерти Тілля Ліндеманна в Росії, заплановані на грудень 2022 року, були скасовані.

Також нагадаємо, що багато західних зірок висловилися на підтримку України і допомагають матеріально.

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Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Слава Україні!
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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