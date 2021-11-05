Лобода засвітила ідеальну фігуру в ледь помітному бікіні (фото)

Світлана Лобода, яка нещодавно презентувала чорно-білий кліп, не приховує, що регулярно займається спортом Результати тренувань артистка сміливо демонструє на пляжі – у соцмережі Лобода показала себе у купальнику.
Співачка зараз відпочиває біля моря зі своїми доньками – старшою Євангеліною та молодшою Тільдою. У сторіс Світлана опублікувала кілька кадрів – на одному, вона відображена у світлому купальнику:
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LOBODA похвалилася стрункою фігурою, плоским животом та довгими ногами, пройшовшись пляжем.
На другому кадрі співачка показала зі спини Євангеліну та Тільду. Обличчя молодшої доньки вона все ще приховує від підписників. Єдине, що можна помітити – яке розкішне довге волосся у дівчаток Лободи.
До речі, Світлана Лобода вже два роки не їсть солодкого та інших шкідливих, на її думку, продуктів. У її холодильнику завжди є соковиті овочі з власної домашньої грядки:
Ми займаємось тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди, – розповіла раніше Світлана.
Результат таких старань – приголомшлива фігура Світлани Лободи, яку вона постійно демонструє на сцені та поза нею.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю зі Світланою Лободою:
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