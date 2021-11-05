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Лобода засвітила ідеальну фігуру в ледь помітному бікіні (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 листопада, 09:06
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Співачка поїхала на відпочинок разом із маленькими доньками. В Інстаграм Світлана ділиться фотографіями в купальнику і потай знімає маленьку Тільду
Світлана Лобода показала струнку фігуру
Світлана Лобода показала струнку фігуру / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка нещодавно презентувала чорно-білий кліп, не приховує, що регулярно займається спортом Результати тренувань артистка сміливо демонструє на пляжі – у соцмережі Лобода показала себе у купальнику.

Співачка зараз відпочиває біля моря зі своїми доньками – старшою Євангеліною та молодшою Тільдою. У сторіс Світлана опублікувала кілька кадрів – на одному, вона відображена у світлому купальнику:

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Світлана Лобода показала фігуру у купальнику / Фото: instagram.com/lobodaofficial

LOBODA похвалилася стрункою фігурою, плоским животом та довгими ногами, пройшовшись пляжем.

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LOBODA показала фігуру у купальнику / Фото: instagram.com/lobodaofficial

На другому кадрі співачка показала зі спини Євангеліну та Тільду. Обличчя молодшої доньки вона все ще приховує від підписників. Єдине, що можна помітити – яке розкішне довге волосся у дівчаток Лободи.

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Доньки Світлани Лободи / Фото: instagram.com/lobodaofficial

До речі, Світлана Лобода вже два роки не їсть солодкого та інших шкідливих, на її думку, продуктів. У її холодильнику завжди є соковиті овочі з власної домашньої грядки:

Ми займаємось тим, що вирощуємо огірки, помідори, зараз ще морква у нас була і ягоди, – розповіла раніше Світлана.

Результат таких старань – приголомшлива фігура Світлани Лободи, яку вона постійно демонструє на сцені та поза нею.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю зі Світланою Лободою:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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