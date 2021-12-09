Софія Стужук в обіймах Ігоря Пустовіта натякнула на стосунки з колишнім Саші Бо

Чутки про те, що між Софією та Ігорем не дружні стосунки, а романтичні почуття серед шанувальників стали з'являтися давно. Тим більше, на їхні стосунки натякнув блогер та колишній учасник "Холостячки" Андрій Шатирко.
Днями Стужук та Пустовіт вирушили до Буковеля на захід для блогерів. Весь час поїздки блогери проводять разом та постійно додають Instastories один з одним.
Так Софія опублікувала досить чуттєве відео, на якому вона танцює повільний танець в обіймах Пустовіта.
Судячи з відео, між парою справді є іскра. Погляд Ігоря спрямований явно лише на Софію.
Наступного дня Софія продовжила підігрівати інтерес передплатників та опублікувала серію знімків разом із екс-чоловіком Саші Бо. А на одному з відео, на ньому Софія та Ігор піднімаються на витягу, блогер залишила неоднозначний напис.
Вдруге на цьому витягу вдвох, але тепер хоч можна не ховатися, – підписала відео Софія та заінтригувала фоловерів.
Поки Стужук та Пустовіт зберігають інтригу і жодних офіційних заяв про свої стосунки не дають.
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