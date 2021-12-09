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Софія Стужук в обіймах Ігоря Пустовіта натякнула на стосунки з колишнім Саші Бо

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
9 грудня, 20:41
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Стужук та Пустовіт разом вирушили на блогерську тусовку у Буковелі. На фото та відео з поїздки видно, що блогери постійно проводять друг з одним
Стужук та Пустовіт разом у Буковелі
Стужук та Пустовіт разом у Буковелі / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Чутки про те, що між Софією та Ігорем не дружні стосунки, а романтичні почуття серед шанувальників стали з'являтися давно. Тим більше, на їхні стосунки натякнув блогер та колишній учасник "Холостячки" Андрій Шатирко.

Днями Стужук та Пустовіт вирушили до Буковеля на захід для блогерів. Весь час поїздки блогери проводять разом та постійно додають Instastories один з одним.

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Так Софія опублікувала досить чуттєве відео, на якому вона танцює повільний танець в обіймах Пустовіта.

Скріншот – instagram.com/sofia_stuzhuk

Судячи з відео, між парою справді є іскра. Погляд Ігоря спрямований явно лише на Софію.

Наступного дня Софія продовжила підігрівати інтерес передплатників та опублікувала серію знімків разом із екс-чоловіком Саші Бо. А на одному з відео, на ньому Софія та Ігор піднімаються на витягу, блогер залишила неоднозначний напис.

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Вдруге на цьому витягу вдвох, але тепер хоч можна не ховатися, – підписала відео Софія та заінтригувала фоловерів.

Скріншот – instagram.com/sofia_stuzhuk

Поки Стужук та Пустовіт зберігають інтригу і жодних офіційних заяв про свої стосунки не дають.

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Марія Коробова
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