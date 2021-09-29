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Що відомо про суд українських блогерів Ігоря і Саші Пустовіт: розділ "мільйонів" і опіки над дітьми

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 20:01
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Українка Олександра Пустовіта, на блог якої в Instagram підписано два мільйони людей, і її чоловік – блогер Ігор Пустовіт, які довгий час показували сімейну ідилію в соцмережах, готуються до розлучення
Саша Пустовіт і Ігор Пустовіт готуються до суду 30 вересня
Саша Пустовіт і Ігор Пустовіт готуються до суду 30 вересня / Фото: instagram.com/pustovit

Після скандального інтерв'ю Саші Пустовіт Маші Єфросиніній, чоловік блогерки, Ігор Пустовіт зробив відповідні заяви та розповів, як вона його ображала. Шанувальники пари розділилися на два табори: одні підтримують Instagram-маму, інші – батька, на якого посипався весь "хейт". Проте тепер подружжя чекає на суд, який відбудеться вже завтра, 30 вересня.

Суд Саші та Ігоря Пустовіт

Як повідомляється на сайті Івано-Франківського міського суду Івано-Франківській області, 30 вересня о 9:00 ранку відбудеться засідання по справі цивільного судочинства, в якому Саша Пустовіт виступає позивачем, а її чоловік Ігор – відповідачем. Крім опіки над дітьми, Саша та Ігор Пустовіт ділитимуть майно.

Як блогери ділитимуть майно?

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Ігор Пустовіт ще в інтерв'ю "Славі +" розповів, що хоче отримати будинок, тому що у Саші залишається два діючих бізнеси, які вони разом розвивали, кошти на банківських картках, обладнання в салонах. Наприклад, вартість одного такого становить майже сотню тисяч доларів.

Скріншот ifm.if.court.gov.ua

Чи буде Ігор Пустовіт на суді?

30 вересня суд. Я на нього йду. Я кудись просто поїду в цей день. Мені цей цирк не цікавий. У мене немає адвокатів. У мене є товариш, який мене консультував, – сказав Ігор Пустовіт в інтерв'ю Славі Дьоміна на YouTube.

Судячи з усього, блогер дійсно зараз не в Україні. В Instagram Ігор опублікував кадри свого відпочинку в Греції з друзями.

Ігор Пустовіт полетів до Греції перед судом з Сашею Пустовіт
Ігор Пустовіт полетів до Греції перед судом з Сашею Пустовіт / Фото: instagram.com/pustovit

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А ось Саша Пустовіт повідомила в Instastories, що приїхала до Івано-Франківська. Ймовірно, блогерка прийде на суд.

Саша Пустовіт повернулася до Івано-Франківська перед судом з чоловіком
Саша Пустовіт повернулася до Івано-Франківська перед судом з чоловіком / Фото: instagram.com/sashaabo

Нагадаємо, що цього літа Саша Пустовіт оголосила про розлучення з Ігорем. За її словами, усе йшло до цього вже довгий час. Останньою краплею стало те, що Ігор прочитав її листування з мамою і подругою, де вона скаржиться на психологічний тиск з його боку.

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Ігор і Саша Пустовіти з дітьми
Ігор і Саша Пустовіти з дітьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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