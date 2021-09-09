Обвинувачений в згвалтуванні неповнолітньої син Єлизавети II впевнений, що уникне покарання

Принца Ендрю подали до суду за зґвалтування неповнолітньої / Фото: Getty Images

Королівська родина і принц Ендрю не коментують позов американки . За інформацію інсайдерів, син королеви впевнений, що зможе вийти сухим з води після секс-скандалу. Більш того, принц Ендрю в наступному році збирається повернутися до суспільного життя. Про це пише Mirror.

Зрозуміло, що у нього величезне бажання якомога швидше повернутися до роботи. Останнім часом він дуже осмілів і абсолютно переконаний, що його виправдають і дозволять продовжити займатися громадською діяльністю. Він упевнений, що це не стане затяжний проблемою і незабаром все закінчиться, – розповів інсайдер.

Принц Ендрю / Фото: Getty Images

Зараз принц Ендрю з колишньою дружиною Сарою Фергюсон гостює у Єлизавети II в Балморалі. За інформацією інсайдерів, син королеви не читає новин і не стежить за тим, що відбувається навколо його персони.

Не дивлячись на спокій принца Ендрю, королівські експерти вважають, що цей скандал зашкодить британським монархам.

Секс-скандал навколо принца Ендрю:

Вірджинія Джуффре подала позов стосовно середнього сина Єлизавети II до федерального суду Манхеттена. За словами американки, фінансист Джеффрі Епштейн змушував займатися її сексом з принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Як стверджує американка, принц Ендрю знав, що вона неповнолітня.

Вірджинія Джуффре з принцом Ендрю / Фото: BBC

Вірджинія Джуффре розповідала, що з герцогом Йоркським вона познайомилася 10 березня 2001 року. Тоді Епштейн відправився з нею в Лондон, щоб представити свого товариша. Разом вони відвідали VIP-секцію нічного клубу Tramp, де принц навмисне замовив для неповнолітньої горілку і запросив на танець. Після цього вони поїхали в будинок подруги Джеффрі Епштейна Гіслейн Максвелл.

У машині Гіслейн сказала, щоб я зробила для Ендрю той же, що я робила для Джеффрі. І мені просто стало погано. Це був жахливий час! Найстрашніше за все моє життя. Я піддалася насильству з боку представника королівської сім'ї, – говорила американка.

Вперше американка публічно звинуватила принца Ендрю в згвалтуванні в 2019 році. Але тоді син королеви спростував її слова, а їх спільну фотографію назвав підробкою.

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