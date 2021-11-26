Макс Барських презентував другий трек Tequila Sunrise з нового альбому (відео)

Макс Барських випустив кліп для нового треку Tequila Sunrise

Співак продовжує впевнено підкорювати сцену, нещодавно Барських отримав премію від російського MTV. Проте виконавець націлений на світовий ринок шоу-бізнесу.

Артист продовжує демонструвати інше звучання своїх пісень. У новому треку виконавець об'єднав гітарні рифи і відверту лірику , у кліпі пісню доповнив танець contemporary.

Реклама

Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки що звучить музика, двоє розчиняються друг в одному, – розповів Барських про нову роботу.

Режисером кліпу виступив продюсер Макса Барських Алан Бадоєв . За його словами, у новій роботі вони спробували об'єднати кіно та театральну розповідь. На перший план у кліпі виходить хореографія, а у кожному танці є свій міні-сюжет. Хореографом-постановником для роботи над кліпом запросили Анастасію Харченко.

Кліп об'єднав у собі декілька міні-сюжетів / Фото: instagram.com/max_barskih

Реклама

У роботи є й інша частина, "одна самотності", як я її називаю. Це те, з чого починається кліп. У Макса своя чудова пластична органіка. І тут нам хотілося знайти правильну форму, яка дуже точно виявляла б його внутрішній крик, – підсумувала хореограф-постановник.

Нова робота Барських розповість про почуття / Фото: instagram.com/max_barskih

Більше новин про зірок: