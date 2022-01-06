Ого, які красені! Як виглядають підрослі сини Арсена Мірзояна від першого шлюбу

Арсен Мірзоян показав двох підрослих синів від першого шлюбу. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян вже майже п'ять років перебуває у шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко. Подружжя виховує п'ятирічну доньку Ніну і нещодавно вони придбали собі житло. Однак до 2013 року артист був одружений з іншою жінкою – Ганною, від якої у нього є двоє синів – Влад і Артем.

В Instagram Мірзоян досить часто публікує кадри з Тонею та їхнею дочкою. Тож побачити у Мережі спільне фото з синами для фанів було повною неподіванкою!

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Відомо, що зараз Арсен Мірзоян відпочиває у Яремчі. Компанію йому склали дружина Тоня та донечка Ніна. А ще разом з татусем зустрілися й сини Артем та Влад.

Арсен Мірзоян з трьома дітьми. / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Артист вирішив привітати своїх фанів зі різдвяними святами та показати фото зі своїми дітлахами. Як видно на знімку Арсен разом з синами та донькою ліпили сніговика.

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З Новим роком та Різдвом! Божого всім благословення! – написав Арсен.

Ймовірно, після розлучення Арсен зберіг теплі стосунки зі своїми синами та часто з ними бачиться і проводить разом вікенди. Відомо, що хлопчики живуть разом з мамою у Запоріжжі.

Прихильники навзаєм привітали свого кумира зі святами та зазначили, що його сини ростуть справжніми красенями:

Красиві дітки – два синочка і лапочка дочка.

Класні хлопці.

Водночас Тоня Матвієнко також показала фото з відпочинку в Instastories. На ньому вже з'явились і друзі подружжя.

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Фото: instagram/tonya_matvienko

Нагадаємо, раніше Арсен Мірзоян вже показував своїх синів і знову ж таки у Яремче. Ще три роки тому вони разом відпочивали у Карпатах.

До речі, нещодавно у Тоні Матвієнко було день народження. Читайте у матеріалі, який подарунок зробив їй коханий Арсен Мірзоян.