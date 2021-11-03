Охрестили "ворогом народу": актора Валентина Томусяка СБУ випадково додала до чорного списку

Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України / Фото: Инстаграм

Як повідомляють Vesti.ua, Валентин Томусяк навіть не був повідомлений про це і не допускає жодних варіантів, чому так могло статися, адже у фільмах про війну на Донбасі ніколи не знімався, на відміну від інших акторів, які теж опинилися у списку.

Дружина Томусяка Катерина розповіла, чому її чоловік міг опинитися серед тих, хто загрожує українській безпеці.

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На мій погляд, це пов'язано з російською картиною "Солнцепек". Ми її не бачили, але й ніякого відношення до неї не маємо. Наскільки я знаю, у цьому фільмі йдеться про війну, – пояснює дружина актора.

Пара переконана, що це лише непорозуміння, яке в найкоротші терміни Служба безпеки України має виправити:

Справа в тому, що на російському сайті хтось випадково чи навмисне додав Валентина до списку акторів, знятих у цій картині. Ми про це дізналися ще місяць тому, але я одразу ж написала на цей сайт і його швидко прибрали зі списку, – розповідає Катерина Томусяк.

Фото: Instagram

Ще однією причиною такої безглуздості вона називає збіг: можливо, в Росії є актор, який повний тезка її чоловіка. Але цей варіант малоймовірний, на її погляд.

Мене обурює те, що люди перед тим як внести чоловіка до чорного списку не подивилися картину і не перевіряли ще раз інформацію. Таке враження, що вони просто скопіювали з якогось сайту список акторів та внесли їх усіх до чорного списку, – обурюється Катерина.

Актор Валентин Томусяк уже написав представникам СБУ із проханням виключити його із чорного списку негайно.

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