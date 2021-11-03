Актори, які знялися у фільмі про війну на Донбасі, потрапили до чорного списку Мінкульту

Нещодавно ми повідомляли, що співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну на три роки – артистка відвідувала окупований Крим. Нині ж чорний список Мінкульту поповнився. Ще 32 актори визнали загрозою національній безпеці України.
Як пише "Українська правда" актори задіяні у пропагандистському фільмі "Сонцепек" ", який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році.
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У переліку Мінкульту виявились:
- Павло Богомолов,
- Ілля Власов,
- Михайло Разінкін,
- Анастасія Бакланова,
- Роман Гусєв,
- Костянтин Гапонов,
- В'ячеслав Земляний,
- Максим Шпаковський,
- Андрій Фомін,
- Ілля Домбровський,
- Юрій Котов,
- Людмила Яковлєва,
- Ігор Лучихін,
- Тетяна Бурнакіна,
- Катерина Федченко,
- Катерина Насонова,
- Андрій Пензін,
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов,
- Усейн Дегерменджі,
- Олександр Классен,
- Андрій Скабар,
- Сергій Воробйов,
- Валентин Томусяк,
- Олександр Загляєв,
- Роман Никифоров,
- Дмитро Чудін,
- Олександр Лапшов,
- Олександр Марушев,
- Єгор Попов,
- Євген Кузьмін,
- Михайло Грищенко.
Інші новини про зірок:
- Петиція Ігоря Кондратюка про заборону артистів із Росії набрала 25 тис. підписів і тепер її має розглянути президент.
- У СБУ підтвердили, що Кіркорову заборонили в'їзд до України .