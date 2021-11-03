Актори, які знялися у фільмі про війну на Донбасі, потрапили до чорного списку Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики України оновило список осіб, які загрожують національній безпеці України

Актори, які знялися у фільмі «Сонцепек», потрапили до чорного списку Мінкульту / Фото: kino-teatr.ru

Нещодавно ми повідомляли, що співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну на три роки – артистка відвідувала окупований Крим. Нині ж чорний список Мінкульту поповнився. Ще 32 актори визнали загрозою національній безпеці України.

Як пише "Українська правда" актори задіяні у пропагандистському фільмі "Сонцепек" ", який розповідає про початок війни на Донбасі у 2014 році.

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Кадр із фільму "Солнцепек" / Фото: kino-teatr.ru

У переліку Мінкульту виявились:

Павло Богомолов,

Ілля Власов,

Михайло Разінкін,

Анастасія Бакланова,

Роман Гусєв,

Костянтин Гапонов,

В'ячеслав Земляний,

Максим Шпаковський,

Андрій Фомін,

Ілля Домбровський,

Юрій Котов,

Людмила Яковлєва,

Ігор Лучихін,

Тетяна Бурнакіна,

Катерина Федченко,

Катерина Насонова,

Андрій Пензін,

Володимир Міллер,

Олександр Романов,

Усейн Дегерменджі,

Олександр Классен,

Андрій Скабар,

Сергій Воробйов,

Валентин Томусяк,

Олександр Загляєв,

Роман Никифоров,

Дмитро Чудін,

Олександр Лапшов,

Олександр Марушев,

Єгор Попов,

Євген Кузьмін,

Михайло Грищенко.

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