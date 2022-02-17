Ольга Бузова показала, як виглядає без фільтрів (фото)

Ольга Бузова показала, як виглядає без ретуші / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова вже давно не звертає уваги на критику на свою адресу. Не важливо це стосується її вокалу чи оброблених знімків. Але, схоже, телеведуча таки читає коментарі під постами. І доки Бузова перебуває на зйомках в Африці, вона вирішила частіше викладати чесні фото.

Телеведуча показала своє тренування. Бузова опублікувала кілька відео та не стала накладати фільтри.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Д слова, хоч Ольгу Бузову звинувачують у любові до фільтрів та фотошопу, але іноді телеведуча все ж таки публікує неідеальні фото.

Яка Ольга Бузова без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Також у Мережі іноді обговорюють можливі пластичні операції відомої телеведучої. Ольга Бузова цієї теми не коментує, а її мама спростовує, що донька зверталася до пластичних хірургів.