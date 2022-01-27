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Як виглядає фігура Бузової без фотошопу – телеведуча показала відео у купальнику

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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27 січня, 08:49
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Ольга Бузова регулярно ділиться новими знімками в Instagram. Але часто її критикують за велику кількість ретуші на фото.
Ольга Бузова показала фігуру без фотошопу
Ольга Бузова показала фігуру без фотошопу / Фото: instagram.com/buzova86

Іноді Ольга Бузова надто захоплюється редагуванням фото та підписники не відразу можуть її впізнати. Цього разу телеведуча вирішила зробити виняток та опублікувала у себе в Instagram відео без обробки. Ольга Бузова показала, як виглядає її постать без фотошопу.

Вперше купаюся в Атлантичному океані. Вода холодна, але особлива через атмосферу навколо та так, відео без фільтрів. Налітайте обговорювати мою фігуру у 36 років, – написала телеведуча.

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У коментарях думка розділилася. Хтось оцінив, що телеведуча за довгий час вирішила нічого не редагувати.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Втім, у коментарях деякі критикували фігуру Бузової без фотошопу.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що нещодавно Ольга Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, вона спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Раніше мама Ольги Бузової заперечила, що донька робила пластичні операції.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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