Як виглядає фігура Бузової без фотошопу – телеведуча показала відео у купальнику

Ольга Бузова регулярно ділиться новими знімками в Instagram. Але часто її критикують за велику кількість ретуші на фото.

Ольга Бузова показала фігуру без фотошопу / Фото: instagram.com/buzova86

Іноді Ольга Бузова надто захоплюється редагуванням фото та підписники не відразу можуть її впізнати. Цього разу телеведуча вирішила зробити виняток та опублікувала у себе в Instagram відео без обробки. Ольга Бузова показала, як виглядає її постать без фотошопу.

Вперше купаюся в Атлантичному океані. Вода холодна, але особлива через атмосферу навколо та так, відео без фільтрів. Налітайте обговорювати мою фігуру у 36 років, – написала телеведуча.

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У коментарях думка розділилася. Хтось оцінив, що телеведуча за довгий час вирішила нічого не редагувати.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Втім, у коментарях деякі критикували фігуру Бузової без фотошопу.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Варто зазначити, що нещодавно Ольга Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, вона спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.

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Раніше мама Ольги Бузової заперечила, що донька робила пластичні операції.