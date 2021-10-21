Бузова відповіла на критику своєї зовнішності: "Я на любителя. Завжди це говорю"

Російська телеведуча зізналася, що її риси обличчя подобаються далеко не всім чоловікам, у чому вона переконалася ще в підлітковому віці

Ольга Бузова зізналася, що не звертає увагу на критику зовнішності / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведуча Ольга Бузова, яка нещодавно розповіла про новий таємному шанувальника, зовсім не переймається через це.

Зовні я на любителя. Я завжди це кажу, – сказала телеведуча в програмі "Ти не повіриш".

Ольга Бузова з'явилася на зйомках шоу в зухвалій мінісукні / Фото: instagram.com/buzova86

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За словами популярної телеведучої, зовнішність – не головне. Існує безліч інших способів привернути увагу чоловіків.

Практикую заняття танцями на пілоні. Це мене повертає в мою реальну рольову модель. Коли ти дивишся в дзеркало, то це тебе розкриває. Особливо твій жіночий потенціал, – розповіла артистка.

Нагадаємо, раніше російська телеведуча розповіла про проблеми зі здоров'ям. Ольга Бузова втратила голос. Ольга Бузова вважає, що виною всьому переживання через майбутнє шоу.

Коли із зірок критикували за зовнішність – дивіться в сюжеті:

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