Ольгу Бузову не впізнали на новому фото: Що зі скулами?

Ольга Бузова перестаралася з фотошопом / Фото: instagram.com/buzova86
Телеведучій регулярно пишуть, що вона надто обробляє знімки і щоразу її все важче впізнати. Сама Бузова ніяк не реагує на коментар, а продовжує ділитися новими публікаціями, які є черговим приводом для обговорень.
Телеведуча вже повернулася з відпочинку у Куршавелі та активно готується до прем'єри чергової пісні. У себе в Instagram Бузова показала новий образ. Телеведуча позувала в чорному плащі та чоботах з латексу.
У коментарях Ользі Бузовій знову дісталося за ретуш фото.
- "Фотошоп рулить"
- "А чого фільтрів обмаль, ти більше наклади... Хочеш бути красунею, а не виходить"
- "А що зі скулами"
Також Бузова опублікувала нове відео, показавши детальніше образ та розповіла докладніше про нову пісню.
#небудивомнезверя вийде в ніч з 19 на 20 січня за традицією на мій день народження. Але ви почуєте нову мене... Те, що було глибоко всередині, і те, що я довго боялася вам показати. Але ж треба "Ніколи Нічого Не Боятися", тому я впущу вас глибоко у свою душу та серце
Під відео підписники почали відзначати, що Бузова у цьому вбранні нагадує Марув.
Варто зазначити, сама Бузова в одному з інтерв'ю зізнавалася, спокійно ставиться до негативних коментарів і заявляла, що знає про недоліки своєї зовнішності.
Нагадаємо, нещодавно сестра Ольги Бузової заявила, що не вважає себе красивою та зізналася, що завжди користується фільтрами.