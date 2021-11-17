Вона має розуміти, що несе: Монро не в образі на Каменських, але не вважає себе скандальною

Травести-діва Монро прокоментувала слова Насті Каменських на шоу "Маска" / Фото: скріншот

Травести-діва не ображається на Настю Каменських за те, що вона назвала її "скандальною" у ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

У той же час Монро вказує на помилку, яку зробила Настя Каменських, і в коментарі сайту "Ссьогодні" поділилася своєю думкою стосовно скандальних людей, назвавши такими Настю та навіть Олю Полякову.

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Я не звинувачую Настю, це було більше питання всім, хто досі вважає людей, які відкрито говорять про свій статус приналежності до ЛГБТ-ком'юніті – скандальними. Швидше за все, Настя просто не розібралася у значенні поняття "скандальна". Образ і претензій у мене точно немає, – ділиться з нами Монро.

На думку травести-діви, скандальні особи – це "недалекі, частіше дурні, психічно неврівноважені і не виховані" люди, які не вміють вести дискусію та порушують кордони.

Настя швидше за все просто зморозила дурість , на яку навіть не звернула уваги. Але вона лідерка думки для українців і має розуміти, що несе . Ми можемо думати-гадати, але є сенс характеристики "скандальна". І чомусь "скандальний, епатажний" пов'язують із артистами – відкритими ЛГБТ. А це докорінно не правильно. Для мене Настя, та ж Оля Полякова в рази скандальніша за того ж Меловіна, – пояснила Монро.

Монро вважає Настю Каменських та Олю Полякову скандальнішими, ніж MELOVIN / Фото: instagram.com/monritta

З чого все почалося?

В ефірі шоу "Маска" на телеканалі "Україна", де зіркові детективи вгадують, які знаменитості ховаються під масками, Настя Каменських припустила, що під маскою Скандала – травесті-діва Монро.

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Каменських зазначила, що Монро "досить скандальна". Цей момент не сподобався травесті-діві, яка висловила своє обурення у Facebook-публікації.

Монро не подобається той факт, що людей із ЛГБТ-спільноти часто зараховують до скандальних особистостей.

Настя поки що ніяк не відреагувала на цю ситуацію. Вона продовжує постити фото та відео у Instagram, не звертаючи уваги на цей інцидент. До речі, ми можемо підказати, як робити круті фото та відео, як у Каменських: дізнайтесь про це у нашому матеріалі.

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