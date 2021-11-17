Монро публічно присоромила Каменських: "Доки ЛГБТ-люди вважатимуться скандальними?"

Відома українська травесті-діва Монро образилася на виконавицю Настю Каменських за її висловлювання під час четвертого випуску гіпершоу "Маска"

Травести-діва Монро поскандалила з Настею Каменських через її висловлювання на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Скандал через... Скандал! На шоу "Маска" зіркові детективи продовжують вгадувати персонажів, які ховаються у неймовірних костюмах та виступають у них на сцені шоу.

Минулого випуску для всіх заспівала таємнича незнайомка, яка ховається під маскою Скандала. Деякі зіркові детективи припустили, що там ховається Олена Кравець. А ось Настя Каменських перерахувала одразу кількох персон шоу-бізнесу, які, на її думку, можуть опинитися під цією маскою.

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Серед перелічених Настею зірок була і травести-діва Монро, якій це не сподобалося. Свої обурення Монро висловила у Facbook, опублікувавши фрагмент шоу.

Хтось пояснить мені, у чому моя скандальність? У тому, що не побоялася бути собою та заявити про це?! Доки публічні ЛГБТ-люди сприйматимуться колегами через призму скандальності та епатажу?! А, Настя?! Як на мене, ви скандальніша, з урахуванням вашого особистого життя, – написала травести-діва.

У коментарях підписники підтримали Монро, припустивши, що Настя просто "переплутала слова":

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Думаю, їй просто не вистачає словникового запасу. Ось вона і не змогла підібрати правильне слово, а "скандальна" прийшло першим в її кучеряву голову, – написала одна з підписниць Монро.

На що травести-діва відповіла:

Тоді чому людей, яким не вистачає словникового запасу, садять у журі на центральний канал?

Скріншот: Facebook

Інші підписники зазначили, що Настя "не знає, що таке "скандал" , тому й застосувала такий епітет по відношенню до Монро.

Варто зазначити, що і Настю, і Монро вважають яскравими персонажами шоу-бізнесу, які нерідко діляться з підписниками крутими фото в Instagram. Здається, ми знаємо, у чому їхній секрет.

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Скріншот: Facebook

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