Орбакайте на новому фото переплутали з Пугачовою: Як схожі з мамою

У Мережі обговорюють нове фото Христини Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k
Нове фото у Instagram не стало винятком . Крістіна Орбакайте, яка показала експерименти з іміджем заради нової ролі, опублікувала селфі, зроблене на природі. Співачка позувала в пуховику з хутряним каптуром.
То берізка, то горобина, кущ рокіт над річкою…, – підписала знімок Орбакайте.
У коментарях під новою публікацією стали обговорювати схожість співачки з мамою. На думку багатьох підписників, з роками Крістіна Орбакайте стає все більше схожою на Аллу Пугачову. Багато хто подумав, що на новому фото якраз мама співачки.
- "Крістіна, ви дуже схожі з мамою"
- "Я подумала, що це мама. Кров не вода"
- "Я з першого погляду одразу – Алла Борисівна, з другого погляду – Крістіна. Ну дуже схожі"
- "Дуже схожі на Аллу Борисівну"
Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова прийшла на презентацію парфуму Крістіни Орбакайте. Співачка зізналася, що дуже пишається дочкою.
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