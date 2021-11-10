Орбакайте на новому фото переплутали з Пугачовою: Як схожі з мамою

У Мережі обговорюють нове фото Христини Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Нове фото у Instagram не стало винятком . Крістіна Орбакайте, яка показала експерименти з іміджем заради нової ролі, опублікувала селфі, зроблене на природі. Співачка позувала в пуховику з хутряним каптуром.

То берізка, то горобина, кущ рокіт над річкою…, – підписала знімок Орбакайте.

У Мережі вважають, що Крістіна Орбакайте все більше стає схожою на маму / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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У коментарях під новою публікацією стали обговорювати схожість співачки з мамою. На думку багатьох підписників, з роками Крістіна Орбакайте стає все більше схожою на Аллу Пугачову. Багато хто подумав, що на новому фото якраз мама співачки.

"Крістіна, ви дуже схожі з мамою"

"Я подумала, що це мама. Кров не вода"

"Я з першого погляду одразу – Алла Борисівна, з другого погляду – Крістіна. Ну дуже схожі"

"Дуже схожі на Аллу Борисівну"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Алла Пугачова прийшла на презентацію парфуму Крістіни Орбакайте. Співачка зізналася, що дуже пишається дочкою.

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