Крістіна Орбакайте здивувала Мережу кардинальною зміною іміджу (фото)

Хтось навесні вирішується на зміни в зовнішності, а в родині Алли Пугачової вирішують експериментувати восени . Правда, Крістіна Орбакайте зробила це заради ролі в новому російському серіалі. Співачка опублікувала фото, на яких постала в образі брюнетки. Для ролі артистка одягла перуку.
Дуже насичений і різноманітний видається цей рік! Я знову на знімальному майданчику – серіал "Тест на вагітність", третій сезон. І, звичайно, підготовка до ювілейного шоу в самому розпалі, – написала Орбакайте в Instagram
У коментарях думки розділилися. Деякі підписники вважають, що Крістіні Орбакайте йде бути брюнеткою, а інші радять не експериментувати з іміджем.
- "Не впізнала вас, Крістіна. Незвично бачити вас брюнеткою"
- "Дуже красиво"
- "Вам дуже йде цей колір"
- "Нічого не красиво, відразу вік додався років на десять. Світлий колір краще. Тоді образ милий, жіночний, ніжний і набагато молодше за свої роки!"
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