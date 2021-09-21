Крістіна Орбакайте здивувала Мережу кардинальною зміною іміджу (фото)

Популярна співачка Крістіна Орбакайте опублікувала фото в новому образі. У Мережі стали обговорювати зміну іміджу

Крістіна Орбакайте постала в образі брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Хтось навесні вирішується на зміни в зовнішності, а в родині Алли Пугачової вирішують експериментувати восени . Правда, Крістіна Орбакайте зробила це заради ролі в новому російському серіалі. Співачка опублікувала фото, на яких постала в образі брюнетки. Для ролі артистка одягла перуку.

Дуже насичений і різноманітний видається цей рік! Я знову на знімальному майданчику – серіал "Тест на вагітність", третій сезон. І, звичайно, підготовка до ювілейного шоу в самому розпалі, – написала Орбакайте в Instagram

Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

У коментарях думки розділилися. Деякі підписники вважають, що Крістіні Орбакайте йде бути брюнеткою, а інші радять не експериментувати з іміджем.

"Не впізнала вас, Крістіна. Незвично бачити вас брюнеткою"

"Дуже красиво"

"Вам дуже йде цей колір"

"Нічого не красиво, відразу вік додався років на десять. Світлий колір краще. Тоді образ милий, жіночний, ніжний і набагато молодше за свої роки!"

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