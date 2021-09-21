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Крістіна Орбакайте здивувала Мережу кардинальною зміною іміджу (фото)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 13:46
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Популярна співачка Крістіна Орбакайте опублікувала фото в новому образі. У Мережі стали обговорювати зміну іміджу
Крістіна Орбакайте постала в образі брюнетки
Крістіна Орбакайте постала в образі брюнетки / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Хтось навесні вирішується на зміни в зовнішності, а в родині Алли Пугачової вирішують експериментувати восени . Правда, Крістіна Орбакайте зробила це заради ролі в новому російському серіалі. Співачка опублікувала фото, на яких постала в образі брюнетки. Для ролі артистка одягла перуку.

Дуже насичений і різноманітний видається цей рік! Я знову на знімальному майданчику – серіал "Тест на вагітність", третій сезон. І, звичайно, підготовка до ювілейного шоу в самому розпалі, – написала Орбакайте в Instagram

Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

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Крістіна Орбакайте
Крістіна Орбакайте / Фото: instagram.com/orbakaite_k

У коментарях думки розділилися. Деякі підписники вважають, що Крістіні Орбакайте йде бути брюнеткою, а інші радять не експериментувати з іміджем.

  • "Не впізнала вас, Крістіна. Незвично бачити вас брюнеткою"
  • "Дуже красиво"
  • "Вам дуже йде цей колір"
  • "Нічого не красиво, відразу вік додався років на десять. Світлий колір краще. Тоді образ милий, жіночний, ніжний і набагато молодше за свої роки!"

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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