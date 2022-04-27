Організатори "Євробачення-2022" показали головну сцену вокального шоу

Оргкомітет Євробачення-2022 показав сцену вокального шоу / Фото: instagram.com/Eurovision

Українські єврофани з нетерпінням чекають на травень, щоб повболівати за представників України – Kalush Orchestra, які ухвалили рішення наживо виступати на конкурсі.

Організатори "Євробачення-2022" відкрили завісу та показали, як виглядатиме головна сцена вокального конкурсу. Відео із демонстрацією оргкомітет опублікував у Instagram.

Реклама

За задумом дизайнерів, задня панель сцени нагадуватиме сонце, що сходить, з великими і яскравими променями. Також вся конструкція буде рухомою, починаючи від арок до сцени. Крім того, каскад сцени обрамлятимуть потоки води.

Реклама

Нагадаємо, що колись організатори "Євробачення-2022" презентували макет майбутньої сцени, у багатьох українських глядачів виникла асоціація з Аркою дружби народів у Києві. Подібність є не лише візуально, а й у ідеї проєкту. Як розповіла дизайнер сцени шоу, конструкція символізуватиме "країну, де зустрічають кожного учасника, незалежно від того, звідки він приїжджає".

Також раніше повідомлялося, що до участі у вокальному конкурсі не допустять російських артистів. Таке рішення було ухвалено оргкомітетом після нападу Росії на Україну.