Росію не допустять до участі у Євробаченні-2022

Країна-агресорка не братиме участі у конкурсі цього року, повідомила Європейська мовна рада

Росії заборонили брати участь у Євробаченні / Фото: Twitter

Українці вимагали усунути Росію від "Євробачення-2022" і це сталося. Сьогодні Європейська мовна рада (EBU) оголосила, що жоден російський артист не братиме участі в конкурсі цього року.

Зазначається, що ухвалене рішення "відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

Реклама

EBU провів консультації з усіма членами організації, перш ніж ухвалити це рішення.

Того ж дня, коли Росія напала на Україну, українська телекомпанія UA:PBC звернулася до EBU з проханням заборонити агресору брати участь у конкурсі "Євробачення-2022".

В EBU заявили, що війна не вплине на участь Росії чи України в Євробаченні-2022, стверджуючи, що конкурс є "неполітичною культурною подією".

Реклама

Нагадаємо, що однією з цілей пісенного конкурсу "Євробачення" у 1950-х було об'єднання культурної Європи після Другої світової війни.

22 лютого Kalush Orchestra офіційно повідомили, що їдуть на "Євробачення-2022" від України.

Тим часом світові зірки висловилися проти війни в Україні: