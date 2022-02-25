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Росію не допустять до участі у Євробаченні-2022

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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25 лютого, 19:13
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Країна-агресорка не братиме участі у конкурсі цього року, повідомила Європейська мовна рада
Росії заборонили брати участь у Євробаченні
Росії заборонили брати участь у Євробаченні / Фото: Twitter

Українці вимагали усунути Росію від "Євробачення-2022" і це сталося. Сьогодні Європейська мовна рада (EBU) оголосила, що жоден російський артист не братиме участі в конкурсі цього року.

Зазначається, що ухвалене рішення "відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

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EBU провів консультації з усіма членами організації, перш ніж ухвалити це рішення.

Того ж дня, коли Росія напала на Україну, українська телекомпанія UA:PBC звернулася до EBU з проханням заборонити агресору брати участь у конкурсі "Євробачення-2022".

В EBU заявили, що війна не вплине на участь Росії чи України в Євробаченні-2022, стверджуючи, що конкурс є "неполітичною культурною подією".

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Нагадаємо, що однією з цілей пісенного конкурсу "Євробачення" у 1950-х було об'єднання культурної Європи після Другої світової війни.

22 лютого Kalush Orchestra офіційно повідомили, що їдуть на "Євробачення-2022" від України.

Тим часом світові зірки висловилися проти війни в Україні:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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