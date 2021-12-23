Онуфрійчук купила місце ведучої у Танцях із зірками? Кароль за тиждень до прямих ефірів покинула шоу

Як зізналася співачка, цього року вона мала знову вийти на паркеті разом з Юрієм Горбуновим, але за тиждень до прямих ефірів продюсери оголосили, що в проєкті з'явиться ще одна ведуча на комерційній основі.
Оцінивши нашу панель ведучих, я одразу сказала, що не бачу у цьому успіху, та відмовилася. Це мікроклімат, сценарна історія. І я мала рацію, не злетів цей дует. І тріо у такому форматі теж би не злетіло, – сказала Тіна Кароль у інтерв'ю kp.ua.
У програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Іванна Онуфрійчук говорила, що спочатку їй пропонували танцювати у шоу, але вона відмовилася через переїзд із чоловіком до Швейцарії. А потім від продюсерів надійшов дзвінок із пропозицією стати ведучою проекту оскільки що Тіна Кароль хоче піти.
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Співачка озвучену версію назвала "кулуарною грою".
Мені непросто надався мій статус, і я не готова кожного підтягувати до імені Тіна Кароль, – заявила артистка.
Раніше Тіна Кароль залишилася незадоволена, що має лише одну номінацію на премії YUNA. Експерти пояснили, чому так сталося .