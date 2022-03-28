Оскар 2022: усі переможці кінопремії – хто отримав заповітні статуетки?

Список лауреатів кінопремії "Оскар 2022" / Фото: Getty Images
Поки в Україні триває війна, яку розв'язала Росія, в інших країнах продовжується життя... Проходять великі свята, концерти, фестивалі та інші заходи. При цьому люди, які виступають на цих івентах нагадують світові про звірства, які творить російська армія в Україні .
У Голлівуді в черговий раз відбулася одна з найочікуваніших кінопремій року – "Оскар". Хто отримав свої нагороди – дізнайтесь у нашому матеріалі. Перед цим також пропонуємо ознайомитися зі списком номінантів.
Список лауреатів премії "Оскар-2022"
Найращий фільм - CODA
Найкраща акторка – Джессіка Честейн
Найкращий актор – Вілл Смит
Найкращий актор другого плану – Трой Коцур, "CODA"
Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБос, "Вестсайдська історія"
Найкращий режисер – Джейн Кемпіон, "Влада пса"
Найкращий анімаційний фільм – "Енканто"
Найкращий іноземний фільм – "Сядь за кермо мого автомобілю"
Найкращий саундтрек до фільму – Билли Айлиш – No Time To Die, "007: Не час помирати"
Найкраща музика до фільму – "Дюна"
Найкращий звук – "Дюна"
Найкраща операторська робота – Грег Фрейзер, "Дюна"
Найкращі візуальні ефекти – "Дюна"
Найкращий дизайн костюмів – "Круелла"
Всі інші номінації можна подивитися тут.
Минулого року головну нагороду та звання найкращого фільму отримала картина "Земля кочівників" режисера Хлої Чжао. Вона також здобула перемогу в категорії "Найкращий режисер", став другою жінкою в історії, яка отримала "Оскар" за режисуру.