Оскар боїться слова "війна": реакція Мережі на те, як під час церемонії мовчали про Україну

Україну на "Оскарі-2022" підтримали хвилиною мовчання / Фото: YouTube

В ніч на понеділок у театрі Dolby у Голлівуді відбулася 94-а церемонія вручення "Оскар". Багато зірок вийшли на червону доріжку з блакитною стрічкою або з аксесуарами у кольорах нашого прапора – так вони підтримали Україну.

Під час шоу також висловили підтримку українцям хвилиною мовчання. Проте у соцмережах організаторів "Оскара" розкритикували за недостатнє висвітлення теми війни.

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На церемонії кіноакадемії майже не згадали про вторгнення росії, уникали слова "війна", натомість жартували про республіканців, гендерні проблеми та інші "актуальніші теми" для США – помітили в Twitter.

Реакція у Мережі на "Оскар-2022" під час війни в Україні

Багатьох глядачів здивував той факт, що росію як агресора на "Оскарі" не згадали, а війну назвали "конфліктом".

"Академія, що з тобою не так? Як можна підтримати Україну, не використовуючи слова "війна"? Як ви можете просити про пожертвування для Червоного Хреста – такої корумпованої організації, яка витрачає всі гроші на особисті вигоди? Ви знаєте, що насправді робить чортів Червоний Хрест?!"

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Скріншот: twitter.com/KushchykPower

Дісталося і Віллу Сміту, який, на думку користувачів Мережі, переключив учора загальну увагу на себе.

"Люди в Україні, які спостерігають, як світ переключає увагу на інцидент з Віллом Смітом":

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"В Україні вмирають діти. Вони розбивають собі пики, влаштовують шоу, але жодної суттєвої підтримки з боку цих клоунів. До біса #Оскар. Купка клоунів!"

Скріншот: twitter.com/Hakoo7847

"Війна в Україні та #Оскар виробляє найгрубішу нісенітницю".

Скріншот: twitter.com/W13Rachel

"Найгірший #Оскар. Ледь згадали про Україну і змирилися з насильством над іншими. Просто вау. Я в шоці, як у того, хто пережив насильство, у мене трапилася панічна атака, а тепер це замітають під килим? Серйозно?"

Скріншот: twitter.com/hismerecry

Одна з ведучих церемонії – акторка Емі Шумер – дозволила собі сказати, що в Україні зараз відбувається геноцид. Напередодні вона запрошувала президента Володимира Зеленського підключитися до церемонії нагородження онлайн, та цього не сталося.

Також актор і режисер Шон Пенн, який активно підтримує Україну, до "Оскара" заявив, що розплавить свою статуетку, якщо продюсери вирішать не звертатися до Володимира Зеленського із пропозицією виступити в ефірі церемонії.

Раніше ми розповідали, які зірки підтримали Україну на "Оскарі" минулого вечора.

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