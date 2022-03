"Не лізь у чужі справи": на Оскарі відповіли Пенну з приводу бойкоту церемонії, якщо на ній не виступить Зеленський

Шон Пенн заявив, що закликатиме всіх бойкотувати церемонію, а також розплавить свою статуетку, якщо продюсери вирішать не звертатися до Володимира Зеленського із пропозицією виступити в ефірі церемонії.

Незабаром почнеться сама церемонія, а поки що гості позують на червоній доріжці і спілкуються з пресою. Журналісти видання Variety поцікавилися у продюсера "Оскара" Вілла Паркера, а також у однієї з ведучих церемонії Ванди Сайкес, що вони думають про слова Шона Пенна.

Відповідь Вілла Паркера:

При цьому продюсер зазначив, що під час церемонії усі присутні згадають про війну в Україні та підтримають її народ.

#Oscars producer Will Packer weighs in on Sean Penns comments o melting down his Oscars if the president of Ukraine Volodymyr Zelenskyy wasnt invited to the ceremony. https://t.co/YcZNPJv3eU | Variety On the Carpet @DIRECTV pic.twitter.com/2Bubpb250B