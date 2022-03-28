Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua

Хливнюка поранили

Федишин vs фани Лорак

Паш плете сітки

Лисий MELOVIN

Bon Jovi з нами

Новий секс-символ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

"Не лізь у чужі справи": на Оскарі відповіли Пенну з приводу бойкоту церемонії, якщо на ній не виступить Зеленський

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 02:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Раніше Шон Пенн закликав продюсерів церемонії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він виступив перед американцями та розповів про війну в Україні
Організатори "Оскара" відповіли Шону Пенну на його заяву, що він розплавить свою статуетку, якщо в ефір не запросять Володимира Зеленського
Організатори "Оскара" відповіли Шону Пенну на його заяву, що він розплавить свою статуетку, якщо в ефір не запросять Володимира Зеленського / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шон Пенн заявив, що закликатиме всіх бойкотувати церемонію, а також розплавить свою статуетку, якщо продюсери вирішать не звертатися до Володимира Зеленського із пропозицією виступити в ефірі церемонії.

Незабаром почнеться сама церемонія, а поки що гості позують на червоній доріжці і спілкуються з пресою. Журналісти видання Variety поцікавилися у продюсера "Оскара" Вілла Паркера, а також у однієї з ведучих церемонії Ванди Сайкес, що вони думають про слова Шона Пенна.

Реклама

Відповідь Вілла Паркера:

Кожен має свою думку. Шон зараз захоплений тим, чим він захоплений. Я б йому сказав: "Шоне, брате, не знищуй свою статуетку, гаразд? Дай її мені. У мене немає "Оскара". Я приберу з неї твоє ім'я і напишу своє.

При цьому продюсер зазначив, що під час церемонії усі присутні згадають про війну в Україні та підтримають її народ.

Реклама

Відповідь Ванди Сайкес:

Я думаю, що він (Володимир Зеленський – Ред.) зараз дуже зайнятий. Ми так захоплюємося ним, захоплюємось силою та стійкістю українського народу. Ми любимо їх, підтримуємо їх. І я вважаю чудовим те, що ми допомагаємо їм зброєю та всім, що необхідно, – каже Ванда.

При цьому актриса і ведуча зазначила, що зараз Голлівуду краще зосередитися на своїх справах, при цьому Сайкес не заперечувала, що церемонія і вся акторська спільнота мають вплив на людей та їхні думки. Але вона чітко дала зрозуміти, що проблеми України їх непокоять не насамперед.

Реклама

Просто, знаєте, є вираз – не лізь чужі справи? Розумієте, про що я?

Зазначимо, що раніше виступити на "Оскарі" Володимира Зеленського запросила актриса та одна з ведучих церемонії Емі Шумер.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірки-донатери
Фінансово допомогли Україні
1
Міла Куніс та Ештон Кутчер Міла Куніс та Ештон Кутчер
$35 млн
2
Девід та Вікторія Бекхем Девід та Вікторія Бекхем
$1,3 млн
3
Джоан Роулінг Джоан Роулінг
$1,3 млн
4
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$1 млн
5
Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс Блейк Лайвлі та Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Більше фото
Мовчать про війну
Зірки-рашисти
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко
Ані Лорак
Ані Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таїсія Повалій
Таїсія Повалій
Наташа Корольова
Наташа Корольова
Йолка
Йолка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
Софія Стужук
Софія Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Олександр Панайотов
Олександр Панайотов
1 /2
Залишили Росію
Російські зірки, які виїхали з РФ
1
Алла Пугачова та Максим Галкін Алла Пугачова та Максим Галкін
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Літвінова та Земфіра Рената Літвінова та Земфіра
Франция
4
Іван Ургант Іван Ургант
Израиль
5
Семен Слєпаков Семен Слєпаков
Испания
6
Ксенія Собчак Ксенія Собчак
Израиль
7
Андрій Макаревич Андрій Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваші краши
ТОП-3 нових секс-символи України
1
Валерій Маркус Валерій Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Олександр Скичко Олександр Скичко

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти