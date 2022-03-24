Т-fest, FACE, Нерви: у Варшаві пройде благодійний концерт на підтримку України

Музика на підтримку України зараз звучить у всіх куточках світу! Дедалі більше виконавців проводять благодійні концерти для допомоги українському народу

У Варшаві пройде благодійний концерт на підтримку України / Фото: Instagram

Навіть у найскладніші часи музика здатна об'єднувати людей. Так, Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих для України на концерті у Польщі. А незабаром у Варшаві пройде ще один благодійний вечір.

Як стало відомо, 27 березня у польській столиці відбудеться концерт, на якому виступатимуть рок та реп-виконавці, які підтримали Україну.

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Серед хедлайнерів вечора заявлено:

T-fest

Нерви

Пошлая Молли

FACE

MAKRAE

BARZ

Фото – Instagram

Організатори проекту повідомили, що всі зібрані під час концерту кошти перейдуть до фонду PAH (Polska Akcja Humanitarna) для допомоги біженцям України.

Концерт пройде на одному з головних варшавських майданчиків – на сцені клубу Progresja.Також під час виступу артистів проходитиме пряма трансляція, щоб люди з усіх країн світу могли підключитися до збору коштів для українців.

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Раніше ми повідомляли, що Віра Брежнєва разом із донькою рятують українських біженців у польському Любліні, а шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповідав, що допомагає українцям у Польщі.

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