Батько Брітні Спірс вимагає 2 млн доларів за відмову від опікунства

Співачка перебувала під опікою батька 13 років / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Брітні Спірс продовжує боротися за свободу. Хоч і ходили чутки, що батько співачки готовий відмовитися від опіки , але не все так просто. У Джеймі Спірс є умова – він хоче два мільйони доларів за відмову від опікунства. Батько зірки за ці гроші хоче погасити судові затримки і розплатитися з компанією Tri Star, яка співпрацювала зі співачкою. Про це пише TMZ.

Артистка і її адвокати звинуватили Джеймі Спірса в спробі вимагання . За словами Брітні, її батько натякнув, що його відхід з опікунства – в її ж інтересах. Адвокати Брітні налаштовані рішуче.

Батько Брітні Спірс збирається відмовлятися від опікунства дочки / Фото: Getty Images

Брітні Спірс не буде наражено знущанням або вимаганням з боку її батька, – заявив адвокат співачки Меттью Розенгарт.

Він уточнив, що Джеймі Спірс не має права ставити умови для відмови від опікунства і не має права тримати в заручниках свою дочку.

Чому Брітні Спірс бореться за свободу?

Брітні Спірс з 2008 року знаходиться під повним контролем свого батька, який входить в число 10 її опікунів . Співачка не може вільно займатися кар'єрою, розпоряджатися своїми ж грошима, заводити дітей. Для цього зірці встановлювали внутрішньоматкову спіраль, а також змушували приймати літій.

У свою чергу за опікунство батько Брітні отримує річну допомогу . Шанувальники співачки впевнені, що Джеймі Спірс просто використовує свою дочку і "грабує" її, прикриваючись турботою.

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